Prieskum: Štvrtina firiem v SR nepovažuje digitalizáciu za dôležitú

Bratislava 23. januára (TASR) - Takmer jedna štvrtina priemyselných firiem na Slovensku zatiaľ nezačala s procesom digitalizácie. Najhoršie výsledky pritom zaznamenalo odvetvie strojárstva, v ktorom stratégiu spojenú s digitalizáciou a priemyslom 4.0 aplikuje iba 17 % firiem. Vyplynulo to z prieskumu Industry4UM zameraného na priemyselné firmy na Slovensku.



Na druhej strane až 63 % oslovených firiem z odvetvia výroby automobilových častí a výrobkov má v súčasnosti prijatú stratégiu a začína s aplikáciou alebo naplno realizuje svoju stratégiu. Celkový trend aplikovania poznatkov digitalizácie je naprieč odvetviami rastúci, pričom počet firiem, ktoré začínajú s aplikáciou poznatkov, vzrástol v medziročnom porovnaní o päť percentuálnych bodov na súčasných 32 %.



Martin Morháč z Industry4UM priblížil, že do digitalizácie investujú vo výraznejšej miere firmy so zahraničným kapitálom, zatiaľ čo slovenské spoločnosti pri investíciách skôr stagnujú. Tiež upriamil pozornosť na fakt, že mnoho firiem považuje proces digitalizácie za príliš nákladný, čo podľa neho nie je nutne pravdivé a investície sa spoločnostiam s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti vrátia. Hlavným problémom na Slovensku je podľa Morháča nedostatok informácií a vedomostí.



Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ktorý pomáhal prieskum sprostredkovať, v tejto súvislosti zdôraznil, že zvyšovanie úrovne digitalizácie je nutným predpokladom pri transformácii automobilového sektoru. Transformácia je pritom podľa zväzu dôležitá najmä vo vzťahu k elektromobilite. "Uvedomujeme si, že digitalizácia podnikov je dôležitá súčasť transformácie automobilového priemyslu tak, aby do budúcna prežil, aby sa mohol rozvíjať, aby sme obhájili v rámci Európy a v rámci Slovenska tú našu dobrú pozíciu," skonštatoval Tomáš Osuský zo ZAP.