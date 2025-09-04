< sekcia Ekonomika
Prieskum: Štvrtina ľudí si myslí, že na dôchodok si netreba sporiť
Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sa ľudia na Slovensku pripravujú na dôchodok a aké finančné nástroje na to využívajú
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - Štvrtina ľudí na Slovensku sa domnieva, že nemusia mať na dôchodok nasporenú žiadnu sumu navyše. Na druhej strane, na penziu sa finančne pripravuje 61 % ľudí, a to najčastejšie formou sporenia v 2. a 3. dôchodkovom pilieri. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu, ktorý pre finančno-poradenskú spoločnosť Simplea realizovala agentúra MindBridge Consulting na prelome júla a augusta tohto roka.
Cieľom bolo zistiť, ako sa ľudia na Slovensku pripravujú na dôchodok a aké finančné nástroje na to využívajú. „Dobrou správou je, že väčšina domácností má zdravý pohľad na vytváranie úspor a 61 % ľudí sa na dôchodok finančne pripravuje. Viac ako polovica opýtaných si pravidelne odkladá a v priemere mesačne ušetria 147 eur. Je však veľmi dôležité, aby nástroje, ktoré na budovanie majetku na dôchodok používame, prekonali mieru inflácie, znášali rozumnú mieru rizika a boli zhodnocované,“ priblížil finančný konzultant zo Simplea Róbert Melišek.
Podiel tých, ktorí si sporia na dôchodok, rastie aj s dosiahnutým vzdelaním, od 46 % bez maturity, 64 % s maturitou, po 80 % s vysokoškolským diplomom. „Alarmujúce je zistenie, že až 25 % ľudí si myslí, že ľudia ako oni nemusia mať na dôchodok nasporenú žiadnu sumu a stačí sa spoliehať na štát. Takúto odpoveď pritom dalo až 42 % respondentov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania (ZŠ a SŠ bez maturity) a 46 % spomedzi ľudí z domácností, ktoré väčšinou s financiami nevyjdú,“ upozornil Melišek.
Akýmkoľvek spôsobom, či už sporením, životným poistením alebo investíciami sa na dôchodok pripravujú necelé dve tretiny obyvateľov Slovenska vo veku 18 až 65 rokov. V priemere si mesačne na dôchodok sporia 147 eur. „Ľudia na Slovensku si tak môžu od 35. roku života pri 6 % zhodnotení v priemere do dôchodku nasporiť takmer 200.000 eur,“ vyčíslil investičný analytik Simplea Richard Kováč. Z prieskumu vyplýva, že by ľuďom na dôchodok stačilo mať nasporených 55.450 eur.
Vzdelanie determinuje jednak výšku cieľovej sumy, ako aj úspešnosť pri jej dosahovaní. Zatiaľ čo ľudia bez maturity ako cieľ uviedli 31.700 eur a smeruje k nej alebo k vyššej sume 34 % z nich, v prípade vysokoškolsky vzdelaných opýtaných išlo až o 79.400 eur a k jej dosiahnutiu alebo prekročeniu smeruje 61 % z nich.
„Opätovne sa potvrdzuje, že vzdelanie a príjem sú kľúčovými determinantmi pre individuálnu prípravu jednotlivcov na dôchodok. Pridanou hodnotou prieskumu je aj sledovanie očakávaní respondentov, a to pri vybraných otázkach prieskumu, čo nadväzuje na nový prúd výskumu a literatúry sledujúcej vzťah medzi prijatými rozhodnutiami jednotlivcov a ich očakávaniami v budúcnosti. Rozhodnutia týkajúce sa prípravy na postproduktívne obdobie v podobe odloženej spotreby sú totiž komplexné a sú ovplyvňované viacerými ekonomickými a behaviorálnymi faktormi,“ zhodnotila dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu, do 2. a zároveň 3. dôchodkového piliera si sporí tretina, prostredníctvom 2. piliera sporí a zároveň v podielových fondoch investuje pätina obyvateľov SR. V 3. pilieri sporí a zároveň prostredníctvom podielových fondov investuje 15 % ľudí. V 2. a 3. pilieri sporí a zároveň cez podielové fondy investuje 12 % obyvateľov.
Cieľom bolo zistiť, ako sa ľudia na Slovensku pripravujú na dôchodok a aké finančné nástroje na to využívajú. „Dobrou správou je, že väčšina domácností má zdravý pohľad na vytváranie úspor a 61 % ľudí sa na dôchodok finančne pripravuje. Viac ako polovica opýtaných si pravidelne odkladá a v priemere mesačne ušetria 147 eur. Je však veľmi dôležité, aby nástroje, ktoré na budovanie majetku na dôchodok používame, prekonali mieru inflácie, znášali rozumnú mieru rizika a boli zhodnocované,“ priblížil finančný konzultant zo Simplea Róbert Melišek.
Podiel tých, ktorí si sporia na dôchodok, rastie aj s dosiahnutým vzdelaním, od 46 % bez maturity, 64 % s maturitou, po 80 % s vysokoškolským diplomom. „Alarmujúce je zistenie, že až 25 % ľudí si myslí, že ľudia ako oni nemusia mať na dôchodok nasporenú žiadnu sumu a stačí sa spoliehať na štát. Takúto odpoveď pritom dalo až 42 % respondentov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania (ZŠ a SŠ bez maturity) a 46 % spomedzi ľudí z domácností, ktoré väčšinou s financiami nevyjdú,“ upozornil Melišek.
Akýmkoľvek spôsobom, či už sporením, životným poistením alebo investíciami sa na dôchodok pripravujú necelé dve tretiny obyvateľov Slovenska vo veku 18 až 65 rokov. V priemere si mesačne na dôchodok sporia 147 eur. „Ľudia na Slovensku si tak môžu od 35. roku života pri 6 % zhodnotení v priemere do dôchodku nasporiť takmer 200.000 eur,“ vyčíslil investičný analytik Simplea Richard Kováč. Z prieskumu vyplýva, že by ľuďom na dôchodok stačilo mať nasporených 55.450 eur.
Vzdelanie determinuje jednak výšku cieľovej sumy, ako aj úspešnosť pri jej dosahovaní. Zatiaľ čo ľudia bez maturity ako cieľ uviedli 31.700 eur a smeruje k nej alebo k vyššej sume 34 % z nich, v prípade vysokoškolsky vzdelaných opýtaných išlo až o 79.400 eur a k jej dosiahnutiu alebo prekročeniu smeruje 61 % z nich.
„Opätovne sa potvrdzuje, že vzdelanie a príjem sú kľúčovými determinantmi pre individuálnu prípravu jednotlivcov na dôchodok. Pridanou hodnotou prieskumu je aj sledovanie očakávaní respondentov, a to pri vybraných otázkach prieskumu, čo nadväzuje na nový prúd výskumu a literatúry sledujúcej vzťah medzi prijatými rozhodnutiami jednotlivcov a ich očakávaniami v budúcnosti. Rozhodnutia týkajúce sa prípravy na postproduktívne obdobie v podobe odloženej spotreby sú totiž komplexné a sú ovplyvňované viacerými ekonomickými a behaviorálnymi faktormi,“ zhodnotila dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková.
Ako ďalej vyplýva z prieskumu, do 2. a zároveň 3. dôchodkového piliera si sporí tretina, prostredníctvom 2. piliera sporí a zároveň v podielových fondoch investuje pätina obyvateľov SR. V 3. pilieri sporí a zároveň prostredníctvom podielových fondov investuje 15 % ľudí. V 2. a 3. pilieri sporí a zároveň cez podielové fondy investuje 12 % obyvateľov.