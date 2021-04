Prieskum: Štvrtina ľudí vždy povoľuje prístup k mikrofónu a webkamere

Bratislava 14. apríla (TASR) – Takmer štvrtina používateľov vždy povoľuje aplikáciám a online službám prístup k mikrofónu alebo webkamere. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Podľa expertov je však celkové povedomie o bezpečnosti používania webkamier pomerne vysoké. Takmer šesť z desiatich používateľov sa obáva, že by ich niekto mohol sledovať prostredníctvom ich webkamery bez toho, aby o tom vedeli, a takisto 60 % sa obáva, že by sa tak mohlo diať prostredníctvom škodlivého softvéru.



Prieskum ukázal, že prístup k mikrofónu a webkamere povolilo vždy 27 % ľudí z vekovej kategórie 25 – 34 rokov. U ľudí vo vekovej skupine 35 – 44 rokov to bolo 26 %. "Menšiu vôľu povoliť tieto prístupy prejavili starší respondenti, 38 % respondentov vo veku nad 55 rokov uviedlo, že tieto prístupy aplikáciám ani službám neposkytujú nikdy," dodali experti.



Podľa odborníkov najlepším spôsobom, ako sa chrániť a naďalej využívať výhody moderných komunikačných prostriedkov, je dôkladné zváženie používania aplikácií a služieb a ich požadovaných povolení. "Napríklad, ak aplikácia na videohovory požaduje povolenie prístupu ku kamere, je to logické. Ak však existuje aplikácia bez takýchto relevantných funkcií, ktorá bez dôvodu vyžaduje prístup k mikrofónu alebo kamere, je rozumné preskúmať, prečo tieto povolenia daná aplikácia vyžaduje," vysvetlili experti.



Riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen tvrdí, že povedomie spotrebiteľov o bezpečnosti pri používaní webkamier a mikrofónov má pozitívny trend. "Očakávame tiež, že rast povedomia o kybernetickej bezpečnosti podporí školenia o povedomí o bezpečnosti, ktoré organizujú firmy pre svojich zamestnancov – najmä preto, že zvukové a obrazové zariadenia v súčasnosti často používajú pri práci na diaľku," okomentoval Kořen.



Pre bezpečnejší pocit používateľov odporúčajú odborníci investovať do jednoduchého krytu určeného pre webkamery. Takisto radia používať efektívne bezpečnostné riešenie, ktoré ponúkne pokročilú ochranu a pokryje viac zariadení vrátane počítačov. Používatelia by tiež mali analyzovať, ktoré zo súčasných aplikácií majú momentálne povolený prístup k webkamere či mikrofónu a mali by odstrániť tie povolenia, ktoré nie sú potrebné.