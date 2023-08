Prieskum: Štvrtina majiteľov domov nevie, kde bude od októbra parkovať

Bratislava 5. augusta (TASR) - Viac ako štvrtina majiteľov a nájomníkov rodinných domov nevie, kde bude od 1. októbra parkovať. Od tohto dňa vstúpi do účinnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest. Dáta vyplývajú z prieskumu pre spoločnosť Gardeon, ktorý prebiehal od 26. júla do 1. augusta na vzorke 1050 respondentov.



Z prieskumu vyplýva, že 26 % obyvateľov rodinných domov so zmenou nesúhlasí, pretože momentálne nemajú inú možnosť parkovania. Ďalších 45 % so zákazom síce súhlasí, verí však, že pribudne dostatok miesta na parkovanie pre všetkých. Žiadne výhrady k zmene nemá 26 % respondentov. Zvyšné 4 % nemajú na schválenú zmenu názor.



"Každá zmena pravidiel so sebou prináša istý diskomfort a potrebu hľadať nové riešenia. Zákaz parkovania na chodníku nie je výnimka. Tento zákaz platí už teraz napríklad v častiach obcí, respektíve miest označených dopravnou značkou Obytná štvrť, a majitelia áut našli spôsob, ako parkovať na vyhradenom státí alebo na vlastnom pozemku. Predpokladáme, že niektoré z týchto riešení využijú aj obyvatelia, ktorí v tejto chvíli nevedia, ako budú od októbra parkovať," povedal Marek Choleva zo spoločnosti Gardeon.



To, že väčšina obyvateľov rodinných domov blížiacu sa zmenu akceptuje, potvrdili aj odpovede na rôzne výroky ohľadne zákazu parkovania na chodníkoch. Označiť mohli viacero odpovedí. S výrokom, že ide o výbornú zmenu, súhlasilo 40,2 % oslovených. Ďalších 33,4 % vyhlásilo, že je na zákaz pripravených a auto zaparkujú na svojom pozemku. O tom, že novela prispeje k vyššej kvalite života v obciach a mestách, je presvedčených 17,3 % účastníkov.



Na druhej strane, skomplikovanie života a bežnej dennej rutiny priznalo 15 % opýtaných. Ďalších 14,6 % zatiaľ nevie, ako to vyrieši, lebo inú možnosť ako parkovať na chodníku nemá. Nutné úpravy na dvore avizovalo 5 % respondentov.