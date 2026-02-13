< sekcia Ekonomika
Prieskum: Štvrtina Slovákov rezignuje na sporenie, svahy sú plné
Vyplýva to z prieskumu 365. invest.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Štvrtina Slovákov a Sloveniek sa stotožňuje s názorom, že sporiť nemá zmysel, keď úspory „zhltne inflácia“. Vyplýva to z prieskumu 365.invest, podľa ktorého 25 % opýtaných súhlasí s výrokom „Načo sporiť, keď mi úspory zhltne inflácia“. Spoločnosť zároveň poukázala na to, že napriek rastúcim cenám majú lyžiarske strediská v zimnej sezóne vysokú návštevnosť.
Analytici v tejto súvislosti upozornili na fenomén tzv. inflačnej lavíny, pri ktorej dopyt návštevníkov prispieva k rastu cien služieb v turistických lokalitách. Podľa spoločnosti sa to môže prejavovať aj rastom cien nehnuteľností v týchto regiónoch.
Spoločnosť zároveň pripomenula, že rodinné rozpočty sú pod tlakom, pričom inflácia za minulý rok dosiahla podľa nej štyri percentá (CPI). Zároveň poukázala na údaje cestovného ruchu, podľa ktorých mal sektor najsilnejší záver roka, keď počet ubytovaných hostí v decembri a v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako 14 %, najmä vďaka zahraničným turistom.
„Údaj z nášho prieskumu, že štvrtina ľudí rezignuje na sporenie, je varovným signálom. Ľudia sa snažia užiť si hodnotu peňazí skôr, než klesne. Z pohľadu emócií je to pochopiteľné. Z pohľadu financií je to však riziko,“ uviedol Peter Vojtek z 365.invest.
Dodal, že podľa neho môže byť jednou z možností ochrany pred infláciou investovanie napríklad aj do realitných fondov. Spoločnosť zároveň uviedla, že rozdiel medzi držaním peňazí na bežnom účte a investovaním ilustruje prepočet, podľa ktorého pri inflácii klesá kúpna sila úspor, kým pri investovaní môže výnos časť straty vykompenzovať.
