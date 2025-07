Prieskum: Štvrtina zamestnancov by privítala skrátenie výpovednej doby

Bratislava 30. júla (TASR) - Štvrtina zamestnancov by privítala skrátenie výpovednej doby. Dôvodom je rýchlejší odchod zo zamestnania, ktoré im nevyhovovalo a možnosť rýchlejšie prijať novú pracovnú ponuku. Vyplynulo to z prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career Slovakia.



Podľa prieskumu z jari tohto roka väčšine zamestnancov štandardná dĺžka výpovednej doby vyhovuje. Vyjadrili sa tak dve tretiny opýtaných. Štvrtina by privítala skrátenie výpovednej doby, naopak, necelá desatina by tento čas predĺžila.



Skrátenie výpovednej doby by privítali najmä zamestnanci so základným vzdelaním alebo so strednou školou bez maturity (40 %). U stredoškolsky vzdelaných ľudí s maturitou je to presná štvrtina a v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí by chcelo kratšiu výpovednú dobu 15 %. Kratšiu výpovednú dobu by tiež privítali zamestnanci s nižšou mzdou. Najmenší záujem prejavili zamestnanci vo veku od 18 do 24 rokov.



„Najčastejší dôvod, prečo by zamestnanci a zamestnankyne chceli skrátiť výpovednú dobu, je rýchlejší odchod zo zamestnania, ktoré im nevyhovovalo. Najmä v prípade, ak boli veľmi nespokojní alebo je ukončenie spolupráce sprevádzané nepriateľskou atmosférou, môžu byť ďalšie týždne u zamestnávateľa nepríjemné. Druhý veľmi výrazný dôvod je možnosť rýchlejšie prijať novú pracovnú ponuku bez nutnosti dlhého čakania,“ priblížila spoločnosť výsledky prieskumu.



Zmena zamestnania môže byť spojená aj s obdobím bez príjmu, podľa prieskumu preto dve tretiny oslovených počas tohto obdobia obmedzujú svoje výdavky. Práve preto by 9 % opýtaných privítalo dlhšiu výpovednú dobu. Podľa nich by tak mali viac času na nájdenie nového zamestnania, čo by znamenalo väčšiu finančnú istotu.