Prieskum: Štvrtinu nákupov na splátky robia v Bratislavskom kraji

Bratislava 15. mája (TASR) - Štvrtinu nákupov spotrebného tovaru na splátky v kamenných predajniach urobia ľudia v Bratislavskom kraji. Najpredávanejším sortimentom v obchodoch na splátky sú vo všetkých krajoch mobilné telefóny a notebooky. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit, o ktorých informovala v stredu.



Spoločnosť priblížila, že druhým v poradí je Trnavský kraj s približne 13 %, nasleduje Nitriansky kraj s 12,1 % a Košický kraj s 11,9 %. Najmenej nákupov na splátky sa uskutočňuje v Banskobystrickom kraji (8,7 %) a Žilinskom kraji (9,5 %).



V množstve utratených peňazí za takéto nákupy vedie podľa spoločnosti taktiež bratislavský región s takmer 22 %. Na druhom mieste je košický región s 15,5 %. Aj tu je na konci rebríčka Banskobystrický kraj s 8,4 % a Trenčiansky kraj s 9,2 %.



"To, že sa percentuálne vyjadrenie počtu jednotlivých nákupov v tom-ktorom kraji úplne nezhoduje s percentami objemu platieb, je prirodzené. Niekde napríklad ľudia v klasických obchodoch nakupujú tovar na splátky častejšie, ale za menšie sumy, inde zase môžu kupovať drahší tovar, ale zato menej často," priblížil obchodný riaditeľ Home Creditu Marek Tomčík.



Obyvatelia Slovenska vo všetkých krajoch nakupujú na splátky najčastejšie mobilné telefóny, konkrétne iPhone od firmy Apple. Za nimi nasledujú mobily s operačným systémom Android, a to Samsung a Xiaomi. Medzi najčastejšie kupovaný sortiment na splátky patria na Slovensku aj notebooky. V rámci všetkých krajov sú to ďalej domáce spotrebiče, ako napríklad vysávače či kuchynské roboty. Nasledujú inteligentné hodinky, herné konzoly, televízory, PC komponenty a počítače.



"V súčasnosti sa dá na splátky kúpiť prakticky čokoľvek. V prípade pravidelného splácania, bez omeškaní, sa dá napríklad nový televízor alebo i drahšie vybavenie do domácnosti kúpiť aj bez navýšenia," uzavrel ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.