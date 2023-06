Prieskum: Svojho zamestnávateľa by známym odporúčalo 17 % respondentov

Bratislava 29. júna (TASR) - V najbližších šiestich mesiacoch si chce hľadať lepšiu platenú prácu 40 % zamestnancov. Zároveň v priemere 17 % respondentov odporúčalo známym svojho zamestnávateľa, 58 % malo tendenciu odrádzať ostatných od práce v danej firme. Informovala o tom spoločnosť Profesia na základe prieskumu v 12 východoeurópskych krajinách, ktorý realizovala spoločnosť Alma Career na vzorke viac ako 61.000 respondentov.



Svojho zamestnávateľa by blízkym neodporúčalo 61 % Slovákov. Najväčšie zastúpenie kritikov svojich zamestnávateľov je v Slovinsku, a to konkrétne 70 %.



Prieskum zisťoval aj to, či si respondenti plánujú nájsť novú lepšie platenú prácu. Kladne odpovedalo 40 % respondentov, uvažuje o tom 39 % opýtaných a zmeniť zamestnanie nechce 21 % účastníkov prieskumu. Vyššiu tendenciu aktívne hľadať nové zamestnanie prejavili najmä účastníci s nižšími platmi.



So svojimi zárobkami je nespokojných 32 % opýtaných. Z hľadiska odmeňovania sa viac ako polovica respondentov cíti v práci podhodnotená, jedno percento sa vnímalo ako nadhodnotených. Súčasné platy považuje za primerané 26 % opýtaných.



Tretina respondentov uviedla, že na naplnenie očakávaní by stačilo zvýšenie súčasného platu o 11 až 20 %.. Zvýšenie platu v rozmedzí 20 až 50 % si želalo 31 % účastníkov prieskumu. O šesť až desať percent by stačilo zvýšiť plat pre 13 % respondentov. Zdvojnásobiť svoj aktuálny plat by chcelo 5 % opýtaných.