Prieskum: Takmer 40 % firiem má autá pripojené telematickým zariadením

Bratislava 11. novembra (TASR) - Takmer 40 % slovenských firiem má autá vo vozovom parku pripojené telematickými zariadeniami. Ide napríklad o informácie o dopravnej situácii či o meteorologické dáta, ktoré pomáhajú vodičom aj správcom vozových parkov. Najmä stredne veľké spoločnosti chcú takéto informácie využívať čo najviac. Vyplýva to z Barometra mobility a flotily 2024, ktorý vytvorila spoločnosť Arval v krajinách po celom svete. Na Slovensku sa do neho zapojilo 250 spoločností.



"V súčasnosti má 37 % slovenských firiem vo svojich vozových parkoch pripojené vozidlá telematickým zariadením. Telematické údaje z nich využíva 18 % spoločností," priblížil výsledky prieskumu Marian Burian, generálny riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia, ktorá pôsobí na trhu operatívneho lízingu.



Zámer využívať takéto údaje je podľa prieskumu medzi firmami vysoký. Až 39 % ďalších spoločností na Slovensku zvažuje využitie týchto údajov v najbližších troch rokoch. Pritom stredne veľké firmy s desiatimi až 99 zamestnancami využívajú telematické dáta viac ako ostatné. V Európe v priemere 15 % spoločností využíva telematické údaje a ďalších 45 % firiem o takomto kroku uvažuje v blízkej budúcnosti.



Hľadanie riešení mobility vo firmách, ktoré by boli iné než používanie firemných áut, sa stáva čoraz pevnejšou súčasťou slovenských spoločností. Implementácia takýchto riešení stúpla podľa prieskumu z minuloročných 63 % na aktuálnych 77 %. Tým dobieha aj európsky priemer, podľa ktorého 79 % spoločností zavádza takéto opatrenia do praxe.



"V roku 2024 sa preplácanie verejnej dopravy stalo najpoužívanejším riešením v oblasti mobility, ktoré aplikujú firmy. Aktuálne ho už využíva 23 % spoločností a ďalších 30 % o tom uvažuje v najbližších troch rokoch," doplnil Burian.



Druhým najčastejším riešením je zdieľaná jazda (21 %) - teda, keď niekoľko zamestnancov cestuje v tom istom aute do rovnakého cieľa. V poradí treťou najvyužívanejšou alternatívou vo firmách je rozpočet mobility (19 %). Ide o vopred definovaný rozpočet, ktorý poskytne spoločnosť a umožní tak zamestnancom vybrať si spôsob dopravy.



Hlavnými motivačnými faktormi pre slovenské firmy, aby implementovali alebo zvažovali riešenia mobility, sú podľa prieskumu spoločenská zodpovednosť a potreby súvisiace s ľudskými zdrojmi. Nasleduje tiež snaha o zlepšenie značky zamestnávateľa a zvýšenie tak jeho atraktivity pre zamestnancov.



Spoločnosť Arval sa špecializuje na poskytovanie operatívneho lízingu. Pre svojich klientov v 30 krajinách sveta spravuje takmer 1,6 milióna vozidiel.