PRIESKUM: Takmer 78 % Slovákov odkladá deťom peniaze na budúcnosť

Bratislava 29. augusta (TASR) - Viac ako tri štvrtiny Slovákov odkladajú deťom peniaze na budúcnosť, najčastejšie už od ich narodenia. Takmer polovica im dáva aj vreckové. Sporenie peňazí pre svojich potomkov neplánuje len 8,2 % rodičov, v porovnaní s Českom je to o 1,5 % menej. Vyplýva to z prieskumu pre investičnú platformu Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos na vzorke 1365 respondentov na Slovensku aj v Česku.



"Dobrou správou je, že takmer polovica rodičov na Slovensku odkladá svojim deťom už od ich narodenia. V tom sme lepší než Česi, kde je to iba 38,9 % rodičov. Platí totiž univerzálna rada, čím dlhšie deťom odkladáte, tým viac im dokážete ušetriť. A to najmä v prípade, keď odložené peniaze zhodnocujete investovaním," uviedol analytik Portu Marek Malina.



Doplnil, že takmer 54 % rodičov na Slovensku nemá presne stanovený účel, na ktorý svojim deťom peniaze odkladá. Vlani ich bolo ešte viac, a to konkrétne 56,6 %. Na osamostatnenie detí v dospelosti odkladá peniaze 30 % rodičov a na vzdelanie 28,4 %. Analytik spresnil, že úspory môžu deti v budúcnosti použiť napríklad na výdavky spojené so štúdiom na zahraničnej univerzite alebo na získanie prvého bývania.



Najčastejšie si môžu rodičia dovoliť šetriť do 60 eur mesačne, a to necelých 84 % z opýtaných respondentov. Viac ako 120 eur dokáže ušetriť iba 6,4 %. "Ide o veľmi podobné čísla ako vo vlaňajšom prieskume. Zaujímavosťou je, že Slováci sú k svojim deťom často štedrejší než Česi," priblížil Malina.



Na budúcnosť detí podľa neho nešetrí viac ako 60 % respondentov, a to z dôvodu, že si to nemôžu dovoliť. Medziročne ide tak o mierny nárast. Cez 10 % rodičov chce, aby sa deti o seba postarali samé a o niečo menej ľudí je presvedčených, že ich deti úspory v budúcnosti nebudú potrebovať, prípadne na odkladanie peňazí nemajú čas.



Rodičia využívajú najčastejšie na odkladanie peňazí deťom sporiace účty, a to necelých 39 %. Na druhom mieste je investičné životné poistenie s vyše 20 %. Okrem prispievania na budúcnosť rodičia dávajú svojim deťom peniaze aj vo forme vreckového. Na Slovensku to robí 47,5 %, pričom v Česku je to o 13,3 % viac. Mnohé deti dostávajú od príbuzných aj peňažné dary, celkovo to uviedlo až 49,7 % rodičov na Slovensku.