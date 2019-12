PRIESKUM: Takmer 80 % Slovákov využíva internetbanking

Bratislava 17. decembra (TASR) - Slováci čoraz častejšie využívajú internetbanking či mobilné bankovanie. Aktuálne internetové bankovníctvo na Slovensku využíva až 78 % Slovákov. Pred nami skončila Česká republika, kde online bankovanie využíva 80 % obyvateľov.



Zo sledovaných krajín výrazne menej využívajú túto službu Maďari (49 %), Chorváti (45 %), Srbi (36 %) či Rumuni (33 %). Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre skupinu Erste zrealizovala spoločnosť IMAS International počas septembra 2019.



Medziročne práve Slováci v online bankovaní narástli najviac zo sledovaných krajín, a to až o 13 %. "Aktívnych užívateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. Štatistiky potvrdzujú, že online služby sú doménou mladších vekových kategórií. Najviac ich je medzi študentmi, a to vo vekovej kategórii 15 až 29 rokov," komentuje prieskum Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.



Ide až o 92 % mladých ľudí. Druhou vekovou kategóriou, ktorá najviac využíva internetbanking, sú ľudia vo veku 30 až 49 rokov, a to až 84 %, najmenej 50-roční a starší (64 %). Slovensko si dlhodobo drží prvenstvo v náraste počtu užívateľov internebankingu. "Tento rok sme tesne skončili za Českou republikou. Týmto tempom sa už v budúcom roku staneme v počte užívateľov online bankovania. Najmenší prírastok nových používateľov zaznamenali v tomto roku Maďari a Chorváti, zhodne o tri percenta," uvádza analytička.



Vo vekovej kategórii 15 až 74 rokov bolo v roku 2007 iba 15 % Slovákov využívajúcich internetbanking. Na Slovensku k internetovému bankovníctvu viac inklinujú muži (82 %) v porovnaní so ženami (74 %). Platobné platformy ako PayPal, Apple Pay či Google Pay využíva na Slovensku 38 % ľudí. Rovnako v tomto smere skončili Česi, najmenej tieto platformy využívajú Srbi (19 %). Aj v prípade týchto platobných platforiem sme medziročne najviac narástli, a to až o 8 %. V roku 2017 bola len necelá štvrtina Slovákov, ktorí využívali PayPal, Apple Pay či Google Pay.