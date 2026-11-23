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Prieskum: Takmer dve tretiny vysokoškolákov pracujú už počas štúdia
Pre väčšinu z nich je dôvodom nielen zárobok, ale aj získavanie pracovných skúseností.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Takmer dve tretiny slovenských vysokoškolákov pracujú popri štúdiu, pričom pre väčšinu z nich je dôvodom nielen zárobok, ale aj získavanie pracovných skúseností. Tie im môžu uľahčiť vstup na pracovný trh, keďže zamestnávatelia od absolventov čoraz viac očakávajú praktické zručnosti. Vyplýva to z údajov medzinárodného výskumu Eurostudent 8 a mzdového prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group.
Počas štúdia pracovalo pravidelne 45,9 percenta slovenských vysokoškolákov a ďalších 17,5 percenta príležitostne. Spolu tak išlo o 63,4 percenta študentov, čo je viac ako priemer zapojených krajín na úrovni 59 percent.
Hlavným dôvodom práce je pre 71 percent slovenských študentov pokrytie životných nákladov. Pre 44 percent je príjem natoľko dôležitý, že bez neho by si štúdium nemohli dovoliť. Zároveň 61 percent pracuje aj s cieľom získať skúsenosti na pracovnom trhu.
„Pri výbere absolventov firmy nesledujú len to, čo sa uchádzači naučili v škole. Zaujíma ich aj to, či dokážu prevziať zodpovednosť, spolupracovať a riešiť bežné pracovné situácie. Preto môže mať mladý človek s praxou náskok, najmä tam, kde je ponuka juniorských pozícií obmedzenejšia,“ uviedla riaditeľka divízie Grafton Recruitment Eliška Smržová.
Približne 49 percent pracujúcich slovenských vysokoškolákov malo zamestnanie úzko súvisiace so študijným zameraním.
Pracujúci študenti dennej formy štúdia na Slovensku venovali zamestnaniu v priemere 20,7 hodiny týždenne. Výskum Eurostudent 8 upozorňuje, že s rastúcim počtom odpracovaných hodín sa znižuje čas venovaný štúdiu, výraznejšie najmä pri práci nad 20 hodín týždenne.
Medzi ďalšie prekážky patrí nedostatok vhodných pracovných ponúk a problém zosúladiť pracovný čas s rozvrhom. Mzdový prieskum 2026 agentúr Grafton a Gi Group ukazuje, že nástupné mzdy absolventov sa líšia podľa profesie aj regiónu.
Vysokoškolsky vzdelaný programátor alebo vývojár môže v Bratislavskom kraji očakávať hrubú mesačnú mzdu od 1600 do 2100 eur. V Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji je to 1600 až 2000 eur. Absolvent vysokej školy na pozícii technológa môže v Bratislavskom kraji dostať 1700 až 2100 eur, v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji 1700 až 2000 eur. V Prešovskom a Banskobystrickom kraji sa rozpätie pohybuje od 1500 do 1800 eur.
Nižšie nástupné mzdy má napríklad marketingový špecialista. V Bratislavskom kraji môže vysokoškolsky vzdelaný absolvent na tejto pozícii zarobiť 1300 až 1700 eur, v Prešovskom kraji 1200 až 1400 eur. Vysokoškolsky vzdelaný účtovník môže v týchto regiónoch očakávať 1400 až 1800 eur, respektíve 1300 až 1500 eur.
Samotné vysokoškolské vzdelanie pritom nemusí automaticky znamenať vyšší nástupný plat. Stredoškolsky vzdelaný junior PLC programátor môže v Bratislavskom kraji zarobiť 1500 až 2000 eur, zatiaľ čo pri absolventovi vysokej školy je rozpätie 1600 až 2100 eur. Pri pracovníkoch bankovej priehradky sú podľa prieskumu mzdové rozpätia pre absolventov stredných a vysokých škôl rovnaké.
Počas štúdia pracovalo pravidelne 45,9 percenta slovenských vysokoškolákov a ďalších 17,5 percenta príležitostne. Spolu tak išlo o 63,4 percenta študentov, čo je viac ako priemer zapojených krajín na úrovni 59 percent.
Hlavným dôvodom práce je pre 71 percent slovenských študentov pokrytie životných nákladov. Pre 44 percent je príjem natoľko dôležitý, že bez neho by si štúdium nemohli dovoliť. Zároveň 61 percent pracuje aj s cieľom získať skúsenosti na pracovnom trhu.
„Pri výbere absolventov firmy nesledujú len to, čo sa uchádzači naučili v škole. Zaujíma ich aj to, či dokážu prevziať zodpovednosť, spolupracovať a riešiť bežné pracovné situácie. Preto môže mať mladý človek s praxou náskok, najmä tam, kde je ponuka juniorských pozícií obmedzenejšia,“ uviedla riaditeľka divízie Grafton Recruitment Eliška Smržová.
Približne 49 percent pracujúcich slovenských vysokoškolákov malo zamestnanie úzko súvisiace so študijným zameraním.
Pracujúci študenti dennej formy štúdia na Slovensku venovali zamestnaniu v priemere 20,7 hodiny týždenne. Výskum Eurostudent 8 upozorňuje, že s rastúcim počtom odpracovaných hodín sa znižuje čas venovaný štúdiu, výraznejšie najmä pri práci nad 20 hodín týždenne.
Medzi ďalšie prekážky patrí nedostatok vhodných pracovných ponúk a problém zosúladiť pracovný čas s rozvrhom. Mzdový prieskum 2026 agentúr Grafton a Gi Group ukazuje, že nástupné mzdy absolventov sa líšia podľa profesie aj regiónu.
Vysokoškolsky vzdelaný programátor alebo vývojár môže v Bratislavskom kraji očakávať hrubú mesačnú mzdu od 1600 do 2100 eur. V Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji je to 1600 až 2000 eur. Absolvent vysokej školy na pozícii technológa môže v Bratislavskom kraji dostať 1700 až 2100 eur, v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji 1700 až 2000 eur. V Prešovskom a Banskobystrickom kraji sa rozpätie pohybuje od 1500 do 1800 eur.
Nižšie nástupné mzdy má napríklad marketingový špecialista. V Bratislavskom kraji môže vysokoškolsky vzdelaný absolvent na tejto pozícii zarobiť 1300 až 1700 eur, v Prešovskom kraji 1200 až 1400 eur. Vysokoškolsky vzdelaný účtovník môže v týchto regiónoch očakávať 1400 až 1800 eur, respektíve 1300 až 1500 eur.
Samotné vysokoškolské vzdelanie pritom nemusí automaticky znamenať vyšší nástupný plat. Stredoškolsky vzdelaný junior PLC programátor môže v Bratislavskom kraji zarobiť 1500 až 2000 eur, zatiaľ čo pri absolventovi vysokej školy je rozpätie 1600 až 2100 eur. Pri pracovníkoch bankovej priehradky sú podľa prieskumu mzdové rozpätia pre absolventov stredných a vysokých škôl rovnaké.