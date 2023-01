Prieskum: Takmer polovica firiem prijala kroky na energetické úspory

Bratislava 3. januára (TASR) – Necelá polovica firiem vlani realizovala kroky na zníženie energetickej spotreby. Vyplýva to z prieskumu ČSOB medzi viac ako 300 zástupcami podnikateľskej sféry, ktorý pripravila s agentúrou Datank. Najčastejšie firmy šetrili na osvetlení priestorov, úspory hľadali aj vo vykurovaní a pätina firiem ušetrila vo výrobe.



"Poväčšine išlo o väčšie podniky a najčastejšie o zníženie maximálne o desať percent. Čiže nemôžeme hovoriť o dramatickom obmedzení spotreby a na základe našich rozhovorov s klientmi vieme, že to je tým, že už pred rastom cien tejto komodity sa snažili čo najviac obmedzovať spotrebu," uviedla manažérka segmentu pre riadenie mikro a malých podnikov v ČSOB Dáša Polláková. Z prieskumu tiež vyplýva, že len 31 % firiem vidí ďalší priestor na úspory v nasledujúcom polroku.



Väčšina respondentov, a to až 55 %, zatiaľ vyššie náklady na energie nepremietla do cien. Naopak z väčšej časti, alebo úplne, tieto náklady do cien premietlo už 38 % firiem. Zvyšok firiem toto zdražovanie premietlo do konečných cien len z časti.



V prieskume sa firmy vyjadrovali aj k očakávaniam na nasledujúce obdobie, keď otázky smerovali na to, ako sa im darí v oblasti dopytu, plánovaných investícií a plánovaných zmien v podnikaní či už k lepšiemu, alebo k horšiemu. Index môže dosahovať hodnoty od -100 bodov do + 100 bodov.



"Po tom, ako sa jeho hodnoty začali po covide opatrne zvyšovať, vidíme teraz ale opäť pokles do záporného pásma na hodnotu -9,6 bodu. Najväčší nárast skepticizmu vidíme v prípade očakávaného vývoja dopytu, keďže jeho pokles očakáva v nasledujúcom období až 46 % opýtaných. V porovnaní s jarou 2020 sú však menej optimistickí aj v oblasti spomínaných investícii a rozvoja podnikania," dodala Polláková.