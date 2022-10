Prieskum:Skoro 50 % Slovákov má veľké obavy zo zvyšovania cien energií

Bratislava 1. októbra (TASR) – Očakávaný rast cien energií vzbudzuje veľké obavy u 47 % obyvateľov Slovenska. Cenová hladina energií je zároveň najväčšou motiváciou pre znižovanie ich spotreby v domácnosti. Takmer sedem z desiatich Slovákov je ochotných v rámci úsporných opatrení znížiť teplotu vykurovania v domácnosti aspoň o jeden stupeň, zhruba rovnaké percento pripúšťa nákup iba úsporných spotrebičov. Vyplýva to z internetového prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia na vzorke 500 respondentov starších ako 15 rokov.



Respondenti mali na škále od 1 (žiadne obavy) do 5 (veľké obavy) okrem iného zhodnotiť, ako vnímajú súčasnú situáciu s cenami energií. Veľké obavy majú skôr ľudia s nižším (základným alebo stredoškolským bez maturity) vzdelaním (53 %). O niečo menej sa rastúcich cien energií obáva štvrtina opýtaných a na polovicu stupnice sa priradilo 22 % Slovákov.



Medzi zdroje vykurovania v slovenských domácnostiach sa radí na prvé miesto plyn, ktorý ako hlavný zdroj využíva 37 % respondentov. Na druhom mieste je ústredné kúrenie, ktoré má v domácnosti ako hlavný zdroj 31 % obyvateľov, tretie v poradí je drevo, ktorým primárne kúri 15 % opýtaných a 11 % využíva elektrickú energiu. Tepelné čerpadlo, uhlie alebo solárna energia ako zdroj pre vykurovanie sa pohybujú len v nižších jednotkách percent.



Z hľadiska úsporných opatrení pre šetrenie energie v domácnosti sú Slováci najviac ochotní znížiť teplotu vykurovania aspoň o jeden stupeň Celzia (67 %). Pri tomto podiele ľudí zároveň platí, že to zatiaľ vo svojej domácnosti nerobia.



Viac ako dve tretiny (66 %) je ochotných nakupovať iba energeticky úsporné spotrebiče a 65 % vypínať alebo znížiť ohrev vody a vykurovania v čase neprítomnosti v domácnosti. Až 64 % respondentov je ochotných sprchovať sa kratšiu dobu teplou vodou. Opatrenia pre úsporu energie, ktoré Slováci už najčastejšie robia, je zateplenie domu, ktoré má 32 % z nich.



Cena energií je pre Slovákov hlavný dôvod, prečo je podľa nich potreba znižovať spotrebu energií v domácnosti, odpovedalo tak 66 % opýtaných. Ďalšie dôvody, ako je osobná snaha efektívne využívať energie (17 %) alebo klimatická kríza (7 %), nasledujú až s veľkým odstupom.