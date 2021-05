PRIESKUM: Terasy gastrosektor nezachránia

Bratislava 5. mája (TASR) - Až 30 % podnikov svoje terasy neotvorilo, 70 % podnikateľov uvádza, že terasy ich biznis nerozbehnú. Pre obmedzenia sa na väčšine terás usadí len do 10 hostí. Vyplýva to z prieskumu "V akej kondícii je gastro tesne po otvorení terás" vykonaného koncom apríla iniciatívou Pomoc pre gastro na vzorke takmer 440 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok.



Ako ďalej o prieskume informovala Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, napriek uvoľneniu opatrení podnikatelia v gastrosektore upozorňujú na to, že zďaleka "nie sú za vodou". Práve naopak, ešte nikdy neboli v takej zložitej ekonomickej situácii. Podľa jej slov zdôrazňujú, že záchranné koleso im môžu hodiť predovšetkým zákazníci v interiéroch, plnohodnotné tržby a predvídateľné podmienky fungovania.



Pripomenula, že približne pred týždňom sa po vyše pol roku mohli usadiť hostia vo svojich obľúbených podnikoch. Ich majitelia a prevádzkari však mali iba dva dni na to, aby svoje reštaurácie a kaviarne mohli otvoriť podľa podmienok určených hygienikmi.



"Mali v podstate len víkend na to, aby svoje priestory pripravili tak, ako im určila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa nášho prieskumu neotvorilo svoje terasy až 30 % podnikov. Máme spätnú väzbu, že neotvorili aj preto, lebo sa na to nestačili pripraviť, či už z hľadiska zásobovania, alebo aj personálneho zabezpečenia," dodala Koreny.