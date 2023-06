Prieskum: Tretina firiem v SR už využíva autá na alternatívny pohon

Bratislava 15. júna (TASR) - Tretina spoločností na Slovensku využíva vo svojom vozovom parku autá na alternatívny pohon, čiže elektrické, hybridné alebo hybridné s možnosťou dobíjania. Ďalších približne 9 % firiem o takomto kroku uvažuje v najbližšej budúcnosti. Vyplýva to z výsledkov prieskumu skupiny Arval BNP Paribas, do ktorého sa zapojilo 250 firiem na Slovensku.



"Celkovo tak môžeme povedať, že približne štyri z desiatich firiem na Slovensku už využívajú alebo uvažujú o využívaní vozidiel na alternatívny pohon v najbližších troch rokoch," uviedol generálny riaditeľ lízingovej spoločnosti Arval Slovakia Marian Burian.



Motiváciou spoločností pre takýto krok je podľa prieskumu najmä zníženie vplyvu automobilov na životné prostredie a tiež snaha zlepšiť imidž spoločnosti. Veľké spoločnosti sú pritom v prechode na alternatívne technológie o niečo pokročilejšie ako tie menšie. Firmy sa rozhodujú najčastejšie pre hybridné alebo dobíjacie hybridné autá. Využívanie samotných elektromobilov je však zatiaľ veľmi malé.



"Aj napriek zlepšeniu oproti minulého roku však Slovensko v zavádzaní vozidiel na alternatívny pohon zaostáva za európskym priemerom," upozornil Burian. V Európe totiž už v súčasnosti približne šesť z desiatich firiem má takéto osobné auto a celkovo 77 % využíva alebo plánuje v najbližších troch rokoch využívať vozidlo na alternatívny pohon.



Pri úžitkových vozidlách je prechod na alternatívne technológie na Slovenku ešte pomalší. Podľa prieskumu iba jedno percento spoločností zaviedlo takéto auto do svojho vozového parku a len jedna z desiatich firiem o takomto kroku uvažuje v najbližšej budúcnosti.



Spoločnosti v prieskume pomenovali aj prekážky, ktoré ich brzdia v prechode na vozidlá s alternatívnym pohonom. Pre polovicu spoločností je prekážkou nákupná cena takýchto automobilov. Štyri z desiatich firiem boli motivované objednať si viac takýchto áut, ak by boli vládne podporné programy štedrejšie. Ďalším dôvodom sú problémy s nabíjaním. Málo firiem a domácností zamestnancov je vybavených nabíjacími stanicami.



Prieskum zároveň ukázal, že slovenské spoločnosti dôverujú budúcnosti svojich vozových parkov, pričom deväť z desiatich firiem verí, že ich vozový park zostane v nasledujúcich troch rokoch stabilný alebo sa dokonca zvýši. To je aj v súlade s európskym trendom.