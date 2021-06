Tretina ľudí nemá o obnoviteľných zdrojoch energie dostatok informácií

Bratislava 28. júna (TASR) - Solárne kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá a fotovoltické solárne panely na výrobu elektrickej energie patria medzi najviac preferované obnoviteľné zdroje, nad ktorých využitím uvažujú ľudia, ktorí stavajú alebo obnovujú rodinný dom. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúry Focus spracovaného pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť.



Až 35 percent respondentov v prieskume uviedlo, že nemá o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a možnostiach ich využitia v rodinných domoch dostatok informácií.



“Náš prieskum priniesol dve zásadné zistenia. Prvé je, že ľudia obnoviteľné zdroje neodmietajú. Len približne päť percent oslovených vôbec neuvažuje o využití obnoviteľných zdrojov pri stavbe či rekonštrukcii rodinného domu. Druhé zistenie je, že ak chceme na Slovensku efektívnejšie podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov v rámci obnovy rodinných domov, musíme začať intenzívnejšiu informačnú a edukačnú kampaň. Až 35 % opýtaných totiž deklarovalo ako bariéru využitia OZE práve nedostatok informácií,” konštatovala koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Kateřina Chajdiaková.



Solárne kolektory by si počas rekonštrukcie alebo výstavby domu nainštalovalo 35 % opýtaných, tepelné čerpadlo 18 % a fotovoltické panely 12 % respondentov. Na štvrtom mieste skončili kotle na biomasu, ktoré by preferovalo desať percent opýtaných.



S obnovou bytového fondu ráta aj slovenský plán obnovy. Katarína Nikodemová z organizácie Budovy pre budúcnosť upozornila, že plán obnovy je veľká príležitosť nielen na predĺženie životnosti budov, ale aj na zníženie ich energetickej spotreby. „To všetko sú významné funkčné, finančné aj environmentálne benefity pre občanov, ale aj pre štát," uviedla Nikodemová. Slovenská klimatická iniciatíva a organizácia Budovy pre budúcnosť však vidia v tejto oblasti priestor pre osvetu. "Vďaka nášmu prieskumu dnes vieme, že ak chceme byť úspešní, musíme sa sústrediť nielen na administratívne a technické otázky, ale nesmieme zanedbať ani edukačnú a informačnú kampaň, ktorá by mala predchádzať vyhláseniu výziev,” dodala Nikodemová.