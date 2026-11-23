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Blížia sa Vianoce: Koľko minú Slováci na darčeky?
Obľube sa teší nákup darčekov online.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Každý desiaty Slovák či Slovenka počíta s výrazne vyššími celkovými nákladmi na vianočné sviatky v porovnaní s minulým rokom, ďalšia takmer štvrtina ľudí hovorí o miernom zdražení. S nižšími nákladmi ráta 11 % opýtaných. Šetriť sa však veľmi nechystajú, ak už na niečom, najskôr na výzdobe a na darčekoch. Práve tie sú najväčšou položkou, najčastejšie na ne pôjde 200 až 300 eur. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.
Obľube sa teší nákup darčekov online. Pri výbere darčekov si traja z desiatich pomáhajú aj umelou inteligenciou (AI). Celkovo sa budú najčastejšie pod stromčekom rozbaľovať kozmetika, oblečenie, knihy a hračky.
Asi polovica ľudí na Slovensku (47 %) ráta s tým, že tohtoročné Vianoce ich budú stáť asi toľko ako vlani. O niečo lacnejšie sviatky očakáva 7 % a výrazne menej peňazí sa chystajú minúť 4 %. Naopak, s výrazne drahšími sviatkami počíta 10 % a s mierne drahšími 23 % respondentov.
Najčastejší scenár nakupovania darčekov (46 %) u Slovákov je aktuálne taký, že väčšiu časť objednajú online a zvyšok dokúpia v kamennej predajni. Štvrtina to robí naopak, teda väčšinu kúpi v klasickom obchode a menšiu časť cez internet. Už len 8 ľudí zo 100 všetko kupuje v kamenných obchodoch.
Podobne ako vlani si aj tento rok Slováci budú pod vianočným stromčekom rozbaľovať najmä kozmetiku (48 %), oblečenie (43 %), knihy a hračky (po 37 %). Nasledujú elektronika (26 %) a poukážky (24 %).
Samostatnou kapitolou v dnešnej dobe sú peniaze ako vianočný darček pre deti. Dostáva ho 35 % detí, najčastejšie 50 až 100 eur. Dve percentá z nich ale získajú aj viac ako 200 eur.
Pri výbere darčekov si traja z desiatich ľudí pomáhajú aj umelou inteligenciou. Takmer štvrtina použije AI vtedy, „keď si nevedia rady“, no 6 % Slovákov ju využíva pri nákupe väčšiny darčekov.
Prieskum ďalej ukázal, že kupujúci v tomto období často využívajú aj predajné akcie a výpredaje. Najviac Slovákov tento rok zháňa darčeky tak, že časť z nich kúpi v zľave a druhú časť za bežnú cenu, je ich takmer 50 %. Iba vo výpredaji plánuje nakupovať 16 % a ďalších 22 % so zľavou vtedy, ak na ňu náhodou narazia. Na druhej strane, pre 16 % ľudí zľavy nehrajú žiadnu rolu.
Obľube sa teší nákup darčekov online. Pri výbere darčekov si traja z desiatich pomáhajú aj umelou inteligenciou (AI). Celkovo sa budú najčastejšie pod stromčekom rozbaľovať kozmetika, oblečenie, knihy a hračky.
Asi polovica ľudí na Slovensku (47 %) ráta s tým, že tohtoročné Vianoce ich budú stáť asi toľko ako vlani. O niečo lacnejšie sviatky očakáva 7 % a výrazne menej peňazí sa chystajú minúť 4 %. Naopak, s výrazne drahšími sviatkami počíta 10 % a s mierne drahšími 23 % respondentov.
Najčastejší scenár nakupovania darčekov (46 %) u Slovákov je aktuálne taký, že väčšiu časť objednajú online a zvyšok dokúpia v kamennej predajni. Štvrtina to robí naopak, teda väčšinu kúpi v klasickom obchode a menšiu časť cez internet. Už len 8 ľudí zo 100 všetko kupuje v kamenných obchodoch.
Podobne ako vlani si aj tento rok Slováci budú pod vianočným stromčekom rozbaľovať najmä kozmetiku (48 %), oblečenie (43 %), knihy a hračky (po 37 %). Nasledujú elektronika (26 %) a poukážky (24 %).
Samostatnou kapitolou v dnešnej dobe sú peniaze ako vianočný darček pre deti. Dostáva ho 35 % detí, najčastejšie 50 až 100 eur. Dve percentá z nich ale získajú aj viac ako 200 eur.
Pri výbere darčekov si traja z desiatich ľudí pomáhajú aj umelou inteligenciou. Takmer štvrtina použije AI vtedy, „keď si nevedia rady“, no 6 % Slovákov ju využíva pri nákupe väčšiny darčekov.
Prieskum ďalej ukázal, že kupujúci v tomto období často využívajú aj predajné akcie a výpredaje. Najviac Slovákov tento rok zháňa darčeky tak, že časť z nich kúpi v zľave a druhú časť za bežnú cenu, je ich takmer 50 %. Iba vo výpredaji plánuje nakupovať 16 % a ďalších 22 % so zľavou vtedy, ak na ňu náhodou narazia. Na druhej strane, pre 16 % ľudí zľavy nehrajú žiadnu rolu.