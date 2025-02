PRIESKUM: Tretina mladých aktívne investuje a zvyšok o tom uvažuje

Bratislava 3. februára (TASR) - Viac ako 35 % mladej generácie investuje aspoň časť svojich úspor, pričom drvivá väčšina ostatných o tom uvažuje. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej platformy Fondee, na ktorom sa zúčastnilo 524 respondentov vo veku 18 až 26 rokov.



Značná časť spoločnosti podľa výsledkov prieskumu začína investovať krátko po oslave 18. narodenín. Nič neušetrí iba každý desiaty a necelá polovica peniaze nazvyš sporí v banke. Viac ako tretina aspoň časť svojich úspor vynakladá na investície.



Z tých, čo investujú, si štvrtina každý mesiac na investície odkladá medzi 20 až 39 eurami a štvrtina medzi 40 až 99 eurami. Asi 17 % mesačne investuje od 100 do 199 eur a 16 % až vyše 200 eur mesačne. "Zdá sa, že súčasná generácia do 26 rokov začína veľmi dobre chápať, aké dôležité je svoje peniaze čo najskôr zhodnocovať prostredníctvom investícií, čo im pomôže rýchlejšie alebo ľahšie dosiahnuť na životné méty, ako je obstaranie vlastného bývania či nezávislosť od iných zdrojov príjmov," uviedla ekonómka Eva Hlavsová.



Práve dosiahnutie nezávislosti od príjmov zo zamestnania je podľa prieskumu jedným z najčastejšie spomínaných cieľov. Druhý cieľ nie je konkrétny, investované peniaze sa podľa respondentov jednoducho "raz budú hodiť", a tretí najčastejší dôvod je vidina kúpy vlastného bývania.



"Len veľmi málo respondentov uviedlo ako zmysel investovania kúpu spotrebného tovaru, čo takisto vnímam ako dobrú správu. Asi 30 % opýtaných sa už dokonca aktívne pripravuje na dôchodok nad rámec štátnej penzie, čo je vzhľadom na nepriaznivé vyhliadky dôchodkového systému rozhodne namieste," dodala Hlavsová.



Asi polovica z tých, ktorí už pravidelne investujú, tak robí prostredníctvom akciových či dlhopisových ETF fondov. Približne dve pätiny investujú do jednotlivých akcií a dlhopisov (44 %), do podielových fondov (40 %) a tretina do krypta.



Medzi tými, ktorí aktuálne neinvestujú, 45 % uviedlo ako hlavnú bariéru to, že investovaniu dostatočne nerozumie. Asi 40 % má obavu zo straty investovaných peňazí, podobnému podielu na investície podľa prieskumu nezostávajú peniaze.