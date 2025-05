PRIESKUM: Tretina Rakúšanov považuje svoju finančnú situáciu za napätú

Viedeň 17. mája (TASR) - Takmer polovica Rakúšanov si nemyslí, že sú finančne nezávislí a viac ako tretina považuje svoju finančnú situáciu za napätú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila rakúska banka BAWAG na vzorke takmer 1000 respondentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ľudia, ktorí investovali do cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy, sa považujú za nezávislejších v porovnaní s bežnými sporiteľmi, tradičné sporiace produkty napriek tomu zostávajú najobľúbenejšou formou investovania. Z pohľadu respondentov finančná nezávislosť znamená najmä život bez dlhov, schopnosť postarať sa o seba bez pomoci druhých a dostatok prostriedkov pre prípad núdze.



Len 17 % účastníkov prieskumu sa označilo za úplne nezávislých, uviedol vo štvrtok zástupca spoločnosti BAWAG Thomas Csipko pri prezentácii štúdie. Do tejto skupiny patria najmä zamestnanci na plný úväzok a dôchodcovia. Na druhej strane, za finančne závislých sa považujú pomerne často mladší ľudia a ženy, dodal Csipko.



Ak sú k dispozícii peniaze na investovanie, cieľom je podľa výsledkov štúdie najmä zachovanie hodnoty a kompenzácia inflácie. Výnosy sú pre väčšinu ľudí na druhom mieste. Dôraz na bezpečnosť sa odráža aj vo formách investovania. Sporiace účty a sporiace karty využíva 83 % respondentov, sporiace účty online 67 % a zmluvy o stavebnom sporení 66 %. Tieto formy investovania jednoznačne prevažujú nad investičnými fondami s podielom 29 %, akciami (23 %) a dlhopismi (15 %).