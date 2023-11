Prieskum: Tretina Slovákov nemá finančnú rezervu

Bratislava 25. novembra (TASR) - Kým v roku 2021 bol bez akejkoľvek finančnej rezervy každý piaty Slovák, v súčasnosti je to už takmer každý tretí. Vyplýva to z prieskumu osobných finančných plánov u takmer 300.000 klientov VÚB banky.



"Je to dôsledkom turbulentných udalostí v poslednom období, kedy sme od pandémie plynulo prešli k vojne u našich susedov. Súvisiaci nárast cien energií spustil výraznú infláciu v podobe rastu cien potravín či iných tovarov a služieb. Rast miezd inflácii nestíha a časť Slovákov tak reálne musela siahnuť na úspory," priblížil PR manažér VÚB Dominik Miša.



Najhoršie sú na tom podľa prieskumu slobodní ľudia, z ktorých má dostatočnú rezervu na neplánované výdavky len 29 %. Naopak, žiadnu rezervu nemá 47 % z nich. "Kým u mladých sa dá táto situácia vysvetliť krátkou dĺžkou zamestnania, väčším problémom je určite skupina seniorov nad 65 rokov, kde má dostatočnú rezervu len tretina z nich," upozornil Miša.



Ešte horšie sú na tom Slováci pri zabezpečení do budúcnosti. Kým v roku 2021 si nesporilo 23 % Slovákov, tento rok je to až 42 %. Najhoršie sú na tom opäť mladí slobodní ľudia, ktorých si vôbec nesporí vyše polovica a v optimálnej výške sporí len 9 % z nich.



"Mladí ľudia sa hrnú do spotreby a nemajú návyky na šetrenie, čo sa im v budúcnosti môže vypomstiť. Klienti vo všeobecnosti by mali postupovať svedomito pri riešení svojich financií, hlavne s ohľadom na aktuálnu rodinnú situáciu, príjem, krátkodobé a dlhodobé ciele," zdôraznila riaditeľka odboru štandardní klienti vo VÚB banke Dana Kondrótová.