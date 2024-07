Prieskum: Tretina Slovákov sa necíti v práci dostatočne ohodnotená

Bratislava 6. júla (TASR) - Nedostatočné finančné ohodnotenie v práci pociťuje približne 32 % obyvateľov Slovenska. Ďalším dôvodom nespokojnosti je málo benefitov či nedostatok možností na kariérny rozvoj. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Slovenského národného panelu, ktorý sa uskutočnil v máji tohto roka na vzorke 1027 respondentov.



Najčastejším uvádzaným dôvodom nespokojnosti bolo nedostatočné finančné ohodnotenie a slabé benefity. Málo motivujúcich benefitov uviedlo 25 % Slovákov, častejšie to boli ženy. Mnohí respondenti boli v práci takisto v strese a pod tlakom. Pracovný nátlak pociťovalo až 21 % ľudí vo veku 30 až 44 rokov.



Medzi ďalšie dôvody nespokojnosti patrili výhrady voči vedeniu firmy či nedostatočná komunikácia. Mínusom pre veľa respondentov boli aj minimálne možnosti na kariérny rozvoj. Nedostatok uznania uviedlo 17 % Slovákov. Okrem týchto oblastí ich trápila aj nerovnováha medzi súkromným a pracovným životom.



Z prieskumu rovnako vyplynulo, že až 22 % ľudí v práci rieši aj ohováranie kolegov za chrbtom. Medzi ďalšími problémami, s ktorými sa ľudia pravidelne stretávajú na pracovisku, je napríklad nevyhovujúca teplota v kancelárii alebo miznutie jedla zo spoločnej chladničky.



Prieskum sa zaujímal aj o to, koľko času trávia ľudia v práci. Pracovať z domu môže 29 % Slovákov, niektorí z nich nemusia chodiť na pracovisko vôbec, častejšie to boli vysokoškoláci. Home office menej než tri dni v mesiaci si mohlo čerpať až 22 % ľudí. Maximálne jeden deň v týždni na prácu z domu mohlo využiť 15 % ľudí.