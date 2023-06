Prieskum: Tretina spotrebiteľov v EÚ prijíma nákup falšovaného tovaru

Viedeň 12. júna (TASR) - Tretina Európanov považuje nákup falšovaného tovaru za prijateľný, ak je cena originálneho výrobku príliš vysoká. Medzi mladými ľuďmi je to dokonca až polovica. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré zverejnil v pondelok Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Na druhej strane, približne 80 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že falšovanie podporuje zločinecké organizácie a ničí pracovné miesta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



EUIPO v rámci prieskumu realizovaného od 30. januára do 15. februára oslovila takmer 30.000 ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ vo veku 15 rokov a viac. Medzi jednotlivými členskými štátmi sa prejavili hlboké rozdiely. Kým v Dánsku a Holandsku si približne štvrtina spotrebiteľov (26 %) nebola istá, či je výrobok, ktorý si kúpili, originálny alebo nie, v Rumunsku tento podiel stúpol na 72 %.



K obsahu na internete, najmä k športovým podujatiam, sa v EÚ dostalo nelegálnym spôsobom 14 % respondentov. Vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov tento podiel vzrástol na 33 %. Podiel ľudí, ktorí mali neoprávnený prístup k nelegálne skopírovanému obsahu, sa v pohyboval od 9 % vo Fínsku a Dánsku po 22 % na Malte.



Spotrebitelia, ktorí prestali vyhľadávať obsah nelegálneho pôvodu, ako najčastejšie dôvody svojho rozhodnutia uviedli lepšiu cenovú dostupnosť a širší výber obsahu z legálnych zdrojov.