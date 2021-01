Prieskum: Trh práce bol v roku 2020 typický ohľaduplnosťou i lojalitou

Bratislava 23. januára (TASR) – Slovenský trh práce bol v roku 2020 charakteristický férovým prístupom, ohľaduplnosťou a lojalitou. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Pandémia nového koronavírusu mala pritom výrazný dosah na prácu u 47 % zamestnávateľov, zmeny nastali v oblasti benefitov či vo sfére vzdelávania.



Firmy počas koronakrízy postupujú opatrne a rozhodujú sa obozretnejšie, a to najmä v kontexte investícií. Spoločnosti tiež vykazovali vyššiu mieru flexibility. Opatrnejší v porovnaní s rokom 2019 však boli i zamestnanci. "Vďaka nízkej miere nezamestnanosti v predošlých rokoch sa ľudia nebáli meniť zamestnanie. S pandémiou sa však situácia zmenila – ľudia aktuálne viac uprednostňujú stabilitu a istotu dlhodobého zamestnania," okomentoval riaditeľ agentúry Miroslav Garaj s tým, že k zmene pracovného miesta pristupujú ľudia opatrnejšie a viditeľná je u nich aj vyššia miera lojality k zamestnávateľovi.



V porovnaní s obdobím pred pandémiou sú firmy k svojim zamestnancom ohľaduplnejšie. "Práve v dobe, keď musia pracovníci maximálne skĺbiť svoj súkromný život s prácou, je férový prístup a pochopenie zo strany zamestnávateľa veľmi dôležitý," podotkla spoločnosť.



Najvýraznejšou zmenou počas roku pandémie prešli benefity ponúkané firmami. Zhruba tretina zamestnávateľov bola doteraz nútená ich znížiť, päť percent z nich už však objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň. "Mnoho firiem z neistotu na trhu a v snahe znižovať svoje náklady obmedzilo firemné školenia, kurzy a prácu s tímom," potvrdil odborník na vzdelávanie spoločnosti PLUS Academia Daniek Bacík. Takisto vzdelávanie sa presunulo do on-line priestoru.



Prieskum agentúry ukázal, že napriek tomu, že takmer polovica zamestnávateľov vnímala negatívne dosahy koronakrízy, zhruba 67 % z nich počas vlaňajška nezmenilo výšku miezd svojich zamestnancov. Viac ako štvrtina firiem dokonca mzdy zvyšovala. "V snahe zabezpečiť chod firmy a konkurencieschopnosť firmy na trhu sa zamestnávatelia rozhodli udržať výšku miezd," zhodnotil Garaj. Podniky to podľa neho vyvažovali šetrením nákladov na podujatia a marketing, obmedzovaním investícií, ale aj zmenami v oblasti benefitov.