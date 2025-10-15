< sekcia Ekonomika
Prieskum: Trh práce stále trpí nedostatkom kandidátov
Priemerný rast miezd bol v treťom štvrťroku 2025 na úrovni 3,4 %.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Pracovný trh stále trpí nedostatkom kandidátov a fluktuácia je častejšia u mladých ľudí. Celkovo 62 % zamestnancov by stiahlo svoju výpoveď pri okamžitom zvýšení mzdy, no len 15 % firiem reálne na to aj reaguje. Informoval o tom riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment Martin Malo na podujatí HR klubu, kde predstavil mzdový prieskum, ktorý sa realizoval počas tretieho štvrťroka 2025 v ôsmich krajoch Slovenska.
Priemerný rast miezd bol v treťom štvrťroku 2025 na úrovni 3,4 %. Najvyššie zvýšenie platov zaznamenalo bankovníctvo a finančné služby o 5,45 %. Ďalej nasledovalo HR, administratíva a právo, kde išlo o nárast o 4,79 % najmä pri technických a seniorských pozíciách. Naopak, najnižší rast bol v oblasti inžinieringu a výroby, a to len o vyše dve percentá. Podobne na tom bol aj sektor IT a telekomunikácií, kde platové zvýšenie bolo už v minulosti neudržateľné.
Nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku na úrovni 15,6 %, pričom v Česku je to 10,7 %. Po absolvovaní technického odboru môžu mať mladí až o 25 % vyššiu mzdu ako v humanitnom odbore. Rast miezd pri absolventoch a juniorských pozíciách bol viditeľný v IT a technických odboroch. Platy mladých ľudí sa v treťom štvrťroku 2025 zvýšili o 6,28 %. Dopyt je najmä po kandidátov v oblasti automatizácie, inžinierstve a logistike. Pretlak uchádzačov o prácu je aktuálne v administratíve, HR a marketingu a nedostatok zase v remeslách alebo špecializovanej výrobe. Medzi najčastejšie dôvody fluktuácie mladých patrí slabý kariérny rast či nedostatok spätnej väzby.
Ďalšími príčinami sú všeobecne nízke mzdy, slabé benefity či horšie pracovné podmienky. Najvyšší odchod ľudí z práce je viditeľný v maloobchode, logistike a výrobe na pozíciách operátorov a montážnych pracovníkov. Najnižšia fluktuácia je zase vo financiách, IT a administratíve.
V rámci zamestnávania cudzincov tvoria päť percent ekonomicky aktívnej pracovnej sily práve zahraniční pracovníci, teda viac ako 125.000. V Česku je to 20 %. Najviac sú zastúpené cudzincami manuálne práce, a to profesie operátorov, skladníkov, zváračov a vodičov. Pri vysokokvalifikovaných pracovníkoch ide o oblasti IT, výskumu, zdravotníctva a kyberbezpečnosti.
