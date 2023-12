Prieskum: Úbytok hostí zaznamenala viac ako polovica reštaurácií

Bratislava 3. decembra (TASR) - V roku 2023 pri prudkom zrýchlení inflácie zaznamenalo 54 % reštaurácií na Slovensku menší počet hostí. Podľa 87 % gastroprevádzok je pre zákazníkov najdôležitejším kritériom práve cena ponúkaných jedál. Vyplýva to z prieskumu Food barometer pre spoločnosť Edenred.



Druhým najdôležitejším kritériom, podľa ktorého si zákazník vyberá reštauráciu, je podľa 79 % reštaurácií hodnota za peniaze. Geografická poloha prevádzky rozhoduje podľa 78 % gastropodnikov a 76 % z nich je presvedčených, že dôležitý je aj prístup zamestnancov podniku.



Počet hostí sa u 39 % opýtaných podnikov nezmenil. Viac zákazníkov zaznamenali 4 % respondentov. Problémom pri poklese počtu hostí v reštauráciách je vplyv na množstvo prevádzok či na konkurencieschopnosť firiem.



"Znižovanie počtu hostí v reštauráciách je nezdravý jav v spoločnosti, pretože môže mať negatívny vplyv nielen na počet gastroprevádzok, a teda užšiu ponuku výberu pre zákazníkov, ale aj na nižšiu konkurenciu," upozornila Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred. Na Slovensku by sa mal pritom podľa Bachratej gastrosektor rozvíjať a napredovať, nie upadať.



Pracovníci v oblasti gastronómie tiež bojujú s nárastom cien za suroviny a energie. Aby zlepšili reštaurácie svoju ponuku, zmenili svoje návyky, a to v 71 % prípadoch. Vyberajú si zdravšie a lokálne produkty a zmenili aj dodávateľov. Naopak, 29 % gastropodnikov v tomto smere svoj postoj nezmenilo. Na prípravu jedál používa 50 % oslovených reštaurácií bio produkty.