Prieskum ukázal obľúbenosť finančného príspevku na stravu

O SAMO

Slovenská aliancia moderného obchodu je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT a TERNO real estate. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.

Bratislava 28. mája (OTS) - Finančný príspevok na stravu je žiadanou voľbou pre zamestnancov. Prednosť pred gastrolístkami mu dávajú najmä ľudia s vysokoškolským vzdelaním a z väčších miest. Vyplýva to z online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci s nárokom na príspevok na stravu.hovorí, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).Kúpiť si jedlo či potraviny online, či už z pohodlia domu alebo pracoviska a nechať si ho priviezť donáškovou službou je najmä v mestách obľúbenou a využívanou možnosťou.“ upozorňujeObchodné reťazce združené v SAMO patria medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku s približne 30 tisíc zamestnancami. Problematika výberu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu sa ich preto bezprostredne týka. O to viac, že okrem toho musia prijímať od zákazníkov aj platby v podobe stravných lístkov. Ich emitentom, teda spoločnostiam, ktoré ich vydávajú, pritom ročne za ich spätný výkup zaplatia približne 15 miliónov eur. Stravné lístky tak pre obchodníkov predstavujú mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž. Možnosť zamestnancov vybrať si okrem stravných lístkov aj finančný príspevok na stravu preto privítali.Možnosť výberu schválila Národná rada SR v novele Zákonníka práce, ktorá za stanovených podmienok umožňuje zamestnancom od 1. marca 2021 vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami. Výber je možné uskutočniť do 31. decembra 2021 a potom každoročne prehodnotiť.