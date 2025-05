Prieskum: Umelá inteligencia mení spôsob, akým zákazníci nakupujú

Bratislava 28. mája (TASR) - Originálne obaly a vizuály vytvorené umelou inteligenciou (AI), inteligentné nákupné košíky s odporúčaniami šitými na mieru či „AI parfuméri“, ktorí na základe unikátneho algoritmu pripravia vôňu s individuálnym zložením a koncentráciou. Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti KPMG, ktorý odhalil, že AI v uplynulých troch rokoch aktívne využívala viac ako polovica opýtaných značiek. Až 47 % z nich zároveň tvrdí, že im AI pomohla vytvoriť nové portfólio produktov a prispela k zlepšeniu služieb.



Spoločnosti, ktoré sú lídrami v implementácii AI, už dnes ukazujú prvé konkrétne výsledky. Najväčší prínos umelej inteligencie zatiaľ pociťujú v oblasti IT, marketingu a zákazníckeho servisu. Na popularite získavajú aj autonómne systémy a AI agenti. Tí samostatne komunikujú so zákazníkmi a v reálnom čase sa prispôsobujú ich meniacim sa preferenciám, čím zvyšujú prevádzkovú efektivitu a dostupnosť.



Experti očakávajú, že sa AI agenti stanú v budúcnosti neustále dostupnými digitálnymi poradcami, ktorí budú predvídať potreby skôr, než si ich zákazník sám uvedomí a s takmer dokonalou presnosťou automatizovať rutinné služby.



Rýchly vývoj umelej inteligencie však vyvoláva medzi maloobchodníkmi neistotu. Podľa výsledkov prieskumu až tri štvrtiny z nich uprednostňujú počkať, kým sa situácia okolo AI ustáli, predtým než urobia väčšie investície. Navyše, 60 % opýtaných sa cíti zahltených množstvom informácií a mediálneho rozruchu okolo AI a 56 % má obavy z toho, aký vplyv a kontrolu by mohli mať poskytovatelia AI technológií nad ich podnikaním.



„Umelá inteligencia je dvojitým agentom. Na jednej strane umožňuje značkám vytvárať pútavé, vysokopersonalizované zážitky a zefektívňovať procesy. Na strane druhej však dáva zákazníkom do rúk nástroje, vďaka ktorým dokážu okamžite porovnávať ponuky, hľadať výhodnejšie ceny a prispôsobovať svoje nákupy vlastným hodnotám, čo zvyšuje tlak na konkurencieschopnosť značiek,“ uviedla Lygia Fullbrook, partnerka zodpovedná za poradenské služby v KPMG na Slovensku.