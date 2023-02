PRIESKUM: Úspory má menej slovenských domácností než pred rokom

Bratislava 1. februára (TASR) - Na nečakané výdavky alebo pre prípad zhoršenia svojej ekonomickej situácie má nasporené necelých 62 % slovenských domácností. Rok predtým to bolo viac ako 63 % a v roku 2020 malo peniaze nasporených 67 % rodín. Informovala o tom na základe svojho prieskumu za vlaňajšok spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, dopytovanie vypracovala agentúra Stem/Mark.



Približne každá štvrtá domácnosť (26 %) má podľa prieskumu úspory do výšky mesačného príjmu, čo je viac ako pred rokom, keď malo úspory na mesiac len 22 % Slovákov. Podiel domácností s úsporami vo výške trojmesačného príjmu sa mierne znížil, na 28 % z 30 %.



Podiel Slovákov s úsporami vo výške troj- až šesťmesačného príjmu vzrástol na 22 % z 19 %. Takmer 15 % domácností si s úsporami vystačí na rok a každá desiata na rok a viac. Podiel domácností s úsporami celkovo podľa firmy mierne poklesol a dopytovanie zaznamenalo rast podielu domácností s aspoň krátkodobou finančnou rezervou.



Ukázalo sa tiež, že sa v šetrení začína zväčšovať rozdiel medzi ženami a mužmi, zatiaľ čo v prieskume z predminulého roku uvádzalo úspory 63 % mužov a 64 % žien, vlani bol podiel mužov s úsporami takmer rovnaký (66 %), no u žien klesol na 58 %. "Slováci sú sporivý národ a myslia na nečakané výdavky, aktuálne predovšetkým na vyššie zálohy a doplatky za energie," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.



Najčastejšie majú úspory mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov (76 %), ktorí podľa spoločnosti typicky držia rezervu vo výške svojho mesačného príjmu. Najvyššie úspory v pomere k svojmu príjmu majú ľudia vo veku 55 až 64 rokov, keď každý piaty (20 %) z respondentov uvádza úspory vo výške väčšej, než je príjem ich domácnosti za pol roka.



Výrazne častejšie majú úspory ľudia s vysokoškolským (80 %) či stredoškolským (70 %) vzdelaním oproti respondentom so vzdelaním bez maturity (43 %). S úrovňou dosiahnutého vzdelania tiež rýchlo rastie výška úspor v pomere k príjmu, uviedla firma.



Doplnila, že úspory majú výrazne častejšie ľudia žijúci v manželstve a aj študenti bez stáleho zamestnania. Najčastejšie si sporia ľudia zamestnaní v informačných technológiách (IT) a v telekomunikáciách, nasledujú respondenti pracujúci v sektore finančných a poisťovacích služieb a potom štátni zamestnanci.