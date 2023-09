Prieskum: V e-shopoch sa nakupuje najmä oblečenie

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenskí spotrebitelia nakupujú prostredníctvom e-shopov najmä oblečenie a obuv (56 %) a elektroniku a techniku (45 %). Ukázal to septembrový reprezentatívny prieskum pre startup Repetito, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov. Účastníci prieskumu dostali otázku, aký sortiment nakupujú najčastejšie online, pričom mohli zvoliť až tri z ponúkaných možností.



Na tretej priečke v rámci sortimentu skončila kozmetika a kozmetické výrobky (28 %), nasledujú knihy a literatúra (26 %) a zariadenie do domácnosti (22 %). Doplnky výživy ako jeden z najčastejších nákupov označilo 16 % opýtaných, športové potreby a oblečenie 14 %, hračky 12 %, šperky, potraviny a nápoje 11 % a bižutériu a módne doplnky 4 %.



"Z našich dát vyplýva, že v 80 % prípadov sú objednávky zabalené v kartóne (kraft obálky) a v 20 % v plastovom obale. To vytvára značné množstvo odpadu, ktorý sa musí zbierať, triediť, recyklovať alebo likvidovať," priblížil Ivan Štefina, riaditeľ Repetito.



Prieskum sa tiež zaujímal, ako spotrebitelia naložia s obalmi, v ktorých je tovar z e-shopov. Väčšina opýtaných (55 %) uviedla, že obaly zahadzuje do separovaného odpadu. Takmer každý štvrtý (24 %) respondent hovorí, že si obaly nechá a opätovne ich použije na iné účely, napríklad na uskladnenie vecí. Ďalších 13 % opýtaných si obaly doma hromadí, neskôr ich separuje a odovzdáva do zberu.



Sedem percent účastníkov prieskumu priznalo, že obaly zahadzuje do bežného komunálneho odpadu. Jedno percento opýtaných necháva priestor kreativite a použité obaly využije do domácich dekorácií či kreatívnych projektov.



"E-commerce bude potrebovať vratné a opakovane použiteľné obaly, aby sa dosiahla európska požiadavka klimatickej neutrality obehového sektora. E-shopy môžu už dnes baliť do vratných obalov, na Slovensku sú k dispozícii. Postupne sa tak môžu pripraviť na povinnosť používať 10 % takýchto obalov do roku 2030 a 50 % do roku 2040," dodal Štefina.