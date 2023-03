PRIESKUM: V energeticky úsporných budovách chce pracovať 84 % firiem

Bratislava 11. marca (TASR) – Pracovať v energeticky úsporných budovách chce 84 % firiem. Zároveň 58 % spoločností je ochotných platiť viac za budovy využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Vyplýva to z prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Za nájom v budove so zeleným certifikátom by nemalo problém priplatiť si 45 % firiem. Tieto nehnuteľnosti totiž využívajú obnoviteľné zdroje energií a znižujú ich spotrebu. Pre 82 % spoločností je rozhodujúca pri výbere budovy dobrá dostupnosť k verejnej doprave. Nehnuteľnosti, ktoré zamestnancom umožňujú jednoduchšie cestovanie do práce na bicykli a pešo, preferuje 66 % opýtaných.



Odolnosť stavieb voči klimatickým zmenám je podstatná pre 75 % firiem a 58 % uprednostňuje budovy s inkluzívnym dizajnom. Zistenia prieskumu podľa spoločnosti CBRE poukazujú na to, že firmy čoraz viac pri kúpe či prenájme nehnuteľností nazerajú na ESG agendu, ktorá sa zameriava na environmentálne a sociálne faktory, ale aj faktor riadenia rizík.



Viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že minulý rok na ESG agendu kládli väčší dôraz. V tomto prípade však 53 % firiem identifikovalo za kľúčové aspekty nedostatočnú kvalitu dát, 47 % náklady a 36 % sa vyjadrilo, že majú neistotu týkajúcu sa výhod ESG agendy. "Uvedené zistenia môžeme potvrdiť aj za Slovensko. Vidíme, že veľa vlastníkov komerčných nehnuteľností má záujem o energetické audity či ESG Due Dilligence, aby identifikovali možné zlepšenia v týchto oblastiach. Stratégia znižovania emisií uhlíka a zelená certifikácia začínajú byť samozrejmosťou," uviedla riaditeľka oddelenia ESG a udržateľnosti v spoločnosti CBRE Slovensko Silvia Bassadin.



Spoločnosť CBRE realizovala prieskum na jeseň 2022 medzi odborníkmi z oblasti komerčných nehnuteľností z celého sveta.