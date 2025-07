Analytici: V júni zbankrotovalo až 1041 Slovákov

Bratislava 8. júla (TASR) - Na Slovensku v júni zbankrotovalo 1041 ľudí, čo je najvyšší počet od apríla roku 2023. Zároveň ide o tretí najvyšší počet osobných bankrotov za ostatných päť rokov. Viac bankrotov bolo len v novembri 2020, a to 1147 a v marci 2023, keď zbankrotovalo 1076 ľudí. Vyplýva to z dát spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau. Formu konkurzu si zvolilo 1031 dlžníkov, iba desať sa rozhodlo pre splátkový kalendár.



„Celkovo za prvý polrok 2025 zbankrotovalo 4292 dlžníkov. V júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o 61 % nárast. Pokiaľ sa pozrieme na kvartálne štatistiky, v druhom kvartáli tohto roka sa bankroty zvýšili takmer o 49 %. V prvom kvartáli sa v bankrote ocitlo 1726 a v druhom až 2566 Slovákov. Ešte je priskoro hodnotiť rok 2025, každopádne jún sa zaradil k najhorším mesiacom za ostatných päť rokov,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková. Na vysoký počet bankrotov vplýva podľa nej okrem nízkej finančnej gramotnosti aj nepriaznivá ekonomická situácia a viaceré konsolidačné opatrenia, ktoré padli na plecia bežných ľudí.



Najviac dlžníkov bolo v produktívnom veku, aj v júni ich bolo najviac, takmer 30 % vo vekovom intervale 30 - 39 rokov. V štatistike pribudlo aj 81 seniorov starších ako 60 rokov a 15 seniorov s vekom nad 70 rokov. Stabilným trendom je vyšší podiel dlžníkov mužov, v júni ich bolo 675 a na celkovom počte osobných bankrotov sa podieľali takmer 64,8 %. Bankrot postihuje v drvivej väčšine ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. V júni bol ich počet 1023 a podiel viac ako 98 %. Zvyšok tvorilo 11 vysokoškolsky vzdelaných mužov a sedem žien.



Z celkového množstva 1041 bankrotov bolo 88,9 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (925) a 11,1 % na majetok podnikateľov (116). V júni súdy zrušili pre nepoctivý zámer šesť oddlžení. Štyria dlžníci z rovnakého dôvodu pribudli do Registra diskvalifikácií a jeden dlžník bol z registra po uplynutí trestu vymazaný.



Z regionálneho hľadiska dominovali v počte osobných bankrotov Prešovský kraj s 238 dlžníkmi a Košický kraj so 191 dlžníkmi, v tesnom závese nasledoval Banskobystrický kraj so 181 dlžníkmi. Najlepšie obstál Bratislavský kraj so 41 dlžníkmi, čo je takmer šesťkrát menej ako v najzasiahnutejšom Prešovskom kraji. Z Nitrianskeho kraja pochádzalo 129, z Trnavského 113, Žilinského 75 a Trenčianskeho 73 dlžníkov.