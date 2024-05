Prieskum: V mestskej a regionálnej doprave sa využívajú najmä autobusy

Bratislava 11. mája (TASR) - Viac ako tri štvrtiny cestujúcich volia na cestovanie v mestskej a regionálnej doprave autobus. Za najlepšiu voľbu považuje autobusovú dopravu 78 % cestujúcich. Pri rozhodovaní o tom, či využijú služby verejnej dopravy, je pre cestujúcich dôležitá predovšetkým spoľahlivosť (63 %), krátka čakacia doba (46 %), čistota a pohodlie (43 %) či cena (41 %). Vyplýva to z prieskumu spokojnosti cestujúcich spoločnosti Arriva.



V hodnotení kvality služieb verejnej dopravy získal dopravca vlani na škále 1 až 5 celkovú známku 3,81 (pričom 5 znamenalo úplnú spokojnosť a 1 úplnú nespokojnosť). Oproti roku 2022 sa podľa spoločnosti Arriva hodnotenie zlepšilo vo všetkých parametroch. Takmer polovica (47 %) respondentov prieskumu využíva autobus päť- až sedemkrát týždenne, ďalších 23 % autobusom cestuje dva- až trikrát týždenne.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že do budúcnosti by cestujúci prijali zlepšenie dodržiavania cestovných poriadkov, zlepšiť by sa podľa nich malo aj správanie vodičov či kvalita zastávok a prístreškov.



"Arriva v minulom roku výrazne obnovila svoj vozidlový park a zároveň pokračovala v investíciách do obnovy autobusových staníc a terminálov. Zavádzame tiež nové služby vrátane taktovej dopravy aj na regionálnych linkách. V spolupráci s našimi objednávateľmi, ktorými sú samosprávne kraje a mestá, taktiež priebežne prispôsobujeme cestovné poriadky potrebám našich cestujúcich," uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva na Slovensku Petra Helecz.



Spokojnosť zákazníkov zisťoval autobusový dopravca od septembra do decembra 2023 na vzorke 2609 respondentov.