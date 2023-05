Prieskum: V najbližších mesiacoch si plánuje požičať 25% obyvateľov SR

Bratislava 3. mája (TASR) - Postoj obyvateľov Slovenska k využitiu spotrebiteľského úveru sa oproti jeseni minulého roka výraznejšie nezmenil. Pribudlo však tých, ktorí odkladajú svoj cieľ, na ktorý si plánovali požičať. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý sa pre mBank zrealizoval prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos.



Nad pôžičkou v súčasnosti uvažuje celkovo 25 % opýtaných, z toho 10 % si myslí, že si bude musieť na jar či v lete požičať neplánovane, 9 % má svoj dlhodobý cieľ, ktorý podporí požičanými finančnými prostriedkami, a 6 % si plánuje svoje pôžičky konsolidovať a zvýšiť.



Výsledky prieskumu ukázali, že ďalších 14 % respondentov, ktorí si plánovali požičať, účel pôžičky odkladá, pričom na jeseň minulého roka to bolo 11 %. Štyria z desiatich Slovákov si požičať nepotrebujú a viac ako pätina (22 %) sa zadlžovať odmieta.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že takmer tretina (32 %) opýtaných aktuálne s peniazmi vychádza skôr z mesiaca na mesiac a nevie, ako to bude ďalej. Ďalšia približne pätina (18 %) deklaruje, že obvykle disponuje trojmesačnou finančnou rezervou a zrejme ju postupne využije. Približne pätina (19 %) Slovákov predpokladá, že v najbližšom období bude musieť svoju finančnú situáciu riešiť. Takmer tretina (32 %) uvádza, že jej aktuálne finančné prostriedky postačujú a jej situácia sa výraznejšie nemení.



V porovnaní s jesenným prieskumom sa v súčasnosti mierne mení účel pôžičky. Zatiaľ čo vlani si najväčšia skupina ľudí plánovala požičať na poplatky či ročné vyúčtovanie za energie, aktuálne dominuje najmä rekonštrukcia, na ktorú si plánuje požičať peniaze 14 % respondentov, pričom na jeseň minulého roka to bolo 11 %. Na 10 % z jesenných 8 % vzrástol podiel respondentov, ktorí si plánujú požičiavať peniaze na kúpu auta. Rovnaké percento respondentov plánuje pôžičku na investície do zateplenia, v tomto prípade ich podiel vzrástol o štyri percentuálne body. Naopak, o tri percentuálne body z vlaňajších 12 % sa znížil záujem o pôžičky na poplatky či ročné vyúčtovanie za energie.