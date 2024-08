Prieskum: V práci je spokojných 37 % ľudí, nespokojní sú najmä mladí

Bratislava 13. augusta (TASR) - Na Slovensku je v práci spokojných 37 % ľudí, frustrácia sa prejavuje najmä u mladých pod 25 rokov alebo remeselníkov. Zamestnancov robí spokojnými finančné ohodnotenie či možnosť rozvoja a kariérneho rastu. Najčastejšie ľudia odchádzajú z práce z dôvodu peňazí. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Alma Career, ktorý realizovali v apríli 2024 na vzorke 1007 respondentov vo veku 18 až 65 rokov.



Fluktuácia zamestnancov dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka 14 %, oproti predchádzajúcim štvrťrokom sa mierne znížila. "Časť ľudí si na dobrovoľné zmeny práce netrúfne, alebo ich príliš odkladá, často kvôli nedostatočným finančným rezervám," uviedol analytik Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.



Z prieskumu vyplynulo, že až 63 % Slovákov sa v práci angažuje nad rámec svojich povinností. Pre 66 % z nich je úspech firmy, pre ktorú pracujú, dôležitý. Z hľadiska benefitov sú u zamestnancov najobľúbenejšie finančné príspevky, či už na stravovanie, dovolenku alebo vo forme životného poistenia. Rovnako veľmi žiadanými sú dovolenka naviac alebo niekoľko dní voľna, ktoré si môžu ľudia zobrať z dôvodu choroby. Na prvom mieste sú pre 86 % respondentov stále finančné benefity.



Prieskum sa zameral aj na to, ako ľudia vychádzajú so svojimi príjmami. Až 59 % zamestnancov má ťažkosti vyjsť s aktuálnym príjmom, oproti minulému štvrťroku však ide o mierny pokles o deväť percent. "Vážny alebo veľmi vážny problém vyžiť do najbližšej výplaty uvádza 21 % zamestnancov. Najhoršie sú na tom ľudia v stredoslovenskom regióne. Závažným a dlhodobým problémom Slovenska je aj nadčasová práca. Bežne pracuje nadčas až 45 % zamestnancov, ďalších 37 % pracuje nadčas občasne," priblížila spoločnosť.



Dodala, že až pre 35 % z nich sú odmeny za nadčasy výraznou súčasťou ich príjmov a pre ďalších 51 % znamenajú vylepšenie príjmov. Dôvodom pre prácu nadčas je podľa nej najmä finančné ohodnotenie, bez ktorého sa niektorí ľudia poriadne neuživia.