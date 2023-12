PRIESKUM: V roku 2023 nakupovalo cez internet o 5,5 % Slovákov menej

Bratislava 30. decembra (TASR) - Obyvatelia Slovenska nakupujú na internete v porovnaní s rokom 2021 menej. Pred dvoma rokmi nakupovalo cez internet aspoň raz do mesiaca 40,5 % Slovákov. V roku 2023 je tento počet na úrovni 35 %. Vyplýva to z porovnaní prieskumov z rokov 2021 a 2023 realizovaných v spolupráci agentúry Neuropea so spoločnosťou CreditCall.



Pri výbere internetového obchodu je pre spotrebiteľov dôležitejšia ich vlastná skúsenosť ako cena produktu alebo jeho kvalita. V roku 2021 bola skúsenosť rozhodujúcim faktorom pre 30,6 % nakupujúcich, v tomto roku sa takto vyjadrilo 35,5 % respondentov. Na druhom mieste bola cena produktu, ktorú považovalo za rozhodujúcu približne 25 % opýtaných.



Dôležitými faktormi pri výbere obchodov boli aj porovnávanie cien, odporúčania od známych, kvalita tovarov a služieb a na poslednom mieste bola reklama. V porovnaní s prieskumom z roku 2021 klesla dôležitosť dostupnosti tovaru zo 17,4 % na 13,7 %.



Takmer 50 % opýtaných si dodatočné informácie vyhľadávalo najprv na internete. Infolinku alebo zákaznícky servis daného obchodu kontaktovalo v roku 2023 takmer 39 % respondentov. Spotrebiteľské správanie sa menilo v prípade, že zákazníci potrebovali akútne informácie napríklad o reklamáciách.



Na webovej stránke daného internetového obchodu ich v roku 2021 vyhľadalo 42,3 % opýtaných a v roku 2023 38,7 % respondentov. Počet ľudí, ktorí v prípade reklamácie kontaktujú priamo infolinku, vzrástol z 29,2 % na 33,6 %. Ak je taká možnosť, do kamennej predajne zájde takmer 14 % respondentov.