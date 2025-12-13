< sekcia Ekonomika
Prieskum: V SR a ČR má 55 % e-shopov aj kamennú predajňu
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Viac než polovica slovenských a českých e-shopov dnes kombinuje online predaj s kamennou predajňou alebo showroomom a väčšina disponuje vlastným skladom. Napriek tomu, že osobný odber sa stal naprieč trhom štandardom, veľa ďalších služieb - od personalizácie produktov až po dopravu vlastnými vozidlami - zostáva doménou iba asi štvrtiny predajcov. Ukazuje to prieskum agentúry B-inside realizovaný pre spoločnosť Seyfor medzi prevádzkovateľmi slovenských a českých e-shopov.
Podľa prieskumu 55 % e-shopov má vlastnú predajňu alebo showroom. Ďalších 6 % ju zatiaľ nemá, ale plánuje zriadiť a 2 % ju síce využívajú, ale chcú ju zrušiť. Zvyšných 36 % kamennú predajňu nemá a ani to neplánuje. Pravdepodobnosť kamennej pobočky logicky rastie s rastúcou veľkosťou firmy - medzi strednými aj veľkými e-shopmi ju uvádza zhodne 63 %, u malých 51 % a u mini e-shopov 48 %.
V oblasti logistiky prevažuje vlastná skladová infraštruktúra. Drvivá väčšina e-shopov prevádzkuje jeden vlastný sklad, väčšie prevádzky niekedy využívajú viac vlastných skladov. Len približne desatina e-shopov svoj sklad plne alebo čiastočne outsourcuje a bez skladov funguje 9 % obchodov.
Štruktúra sa líši podľa veľkosti, už malé e-shopy sa až na výnimky bez využitia skladov nezaobídu. Logistika stredných firiem stojí z 83 % spravidla na jednom, prípadne na viacerých vlastných skladoch a v 9 % prípadov využívajú čistý externý servis. Veľkí hráči sa takisto väčšinovo spoliehajú na vlastné sklady.
V ponuke doplnkových služieb je podľa prieskumu jasným štandardom osobný odber, ktorý zákazníkom ponúka 86 % e-shopov. Ďalšie služby sú už podstatne menej rozšírené - predpredajné poradenstvo uvádza 49 %, vernostný program 39 %, výrobu na zákazku 30 %, vlastný servis a opravy 27 % a dopravu vlastnými vozidlami 26 %. Personalizáciu produktov (napríklad potlač, gravírovanie alebo úpravy) a montáž či inštaláciu rovnako ponúka 24 % obchodov. Priemerne prevádzkovatelia e-shopov ponúkajú tri z uvedených služieb.
Viac než polovica e-shopov umožňuje zákazníkom nákup vo viacerých menách (57 %), pričom 15 % túto možnosť zatiaľ nemá, ale plánuje ju zaviesť, 25 % ju neponúka a ani s ňou nepočíta.
„Z prieskumu je vidieť, že slovenské a české e-shopy už dávno nie sú len čisto online projekty. Prevádzkujú vlastné sklady, často aj kamenné predajne a zákazníkom ponúkajú stále širšie spektrum služieb. To všetko však kladie vysoké nároky na vnútorné riadenie a prepojenie procesov naprieč celým biznisom,“ povedal Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie v spoločnosti Seyfor.
