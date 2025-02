Prieskum: V SR pracovalo v roku 2023 z domu 12,7 % ľudí

Bratislava 7. februára (TASR) - Na Slovensku pracovalo v roku 2023 z domu 12,7 % ľudí, z toho občasne 7,8 % a obvykle 4,9 %. Možnosť pracovať z domu častejšie využívajú podnikatelia ako zamestnanci, pričom pred dvomi rokmi to bolo 29,3 % podnikateľov vrátane živnostníkov a 9,8 % zamestnancov. Pri podnikateľoch so zamestnancami to bolo až 38,7 %. V aktuálnom ekonomickom prehľade na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na základe údajov Eurostatu.



"Podiel ľudí pracujúcich z domu dlhodobo rastie v celej EÚ. Najväčší nárast nastal počas pandémie COVID-19. Kým v roku 2019 na Slovensku pracovalo z domu 9,5 % zamestnaných, v roku 2021 to bolo 15 %," uviedol ISA.



V roku 2019 podľa prieskumu Eurostatu najviac ľudia pracovali z domu v oblasti odborných a administratívnych služieb, a to 10,9 %, a v sektore IT, kde to bolo 8,7 %. Naopak, najmenej osôb pracovalo z domu v priemysle, celkovo iba 1,6 %.



Zo susedných krajín preferuje prácu z domu v Rakúsku 27,9 % ľudí. V Česku je to viac ako 15 % a v Poľsku vyše 14 %. "V EÚ vedie Holandsko (51,9 %) a Švédsko, na opačnom konci rebríčka je Bulharsko. V EÚ pracuje z domu približne každý piaty zamestnanec alebo živnostník," uzavrel inštitút.