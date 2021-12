V úvode roka 2022 plánuje naberať pracovníkov 21 % slovenských firiem

Bratislava 15. decembra (TASR) - V 1. kvartáli budúceho roka plánuje zvyšovať počet pracovných síl 21 % slovenských zamestnávateľov. Vyplýva to z indexu trhu práce od spoločnosti ManpowerGroup. Zlepšenie náborových plánov avizujú najmä odvetvia, ako bankovníctvo, financie, poistenie a nehnuteľnosti, IT, technológie, telekomunikácie, komunikácie a médiá a stavebníctvo. Prieskum zrealizovala spoločnosť na vzorke 505 slovenských zamestnávateľov.



Keďže 37 % firiem očakáva nárast počtu pracovníkov, 18 % predpovedá pokles a 40 % neočakáva žiadne zmeny, čistý index trhu práce spoločnosť vyčíslila na hodnotu +19 %. "Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota indexu +21 %," uviedla spoločnosť s tým, že toto číslo sa v porovnaní s predpoveďou na súčasný kvartál zlepšilo o 11 percentuálnych bodov (p. b.) a medziročne narástlo o 23 p. b.



V úvodnom kvartáli budúceho roka plánujú naberať pracovníkov všetky odvetvia. Najlepšie vyhliadky budú pre uchádzačov o zamestnanie v odvetví bankovníctva, financií, poistenia a nehnuteľností (index +44 %). Naopak, najslabšie náborové plány s indexom piatich percent hlásia zamestnávatelia v odvetví primárnej výroby.



Zlepšenie náborového prostredia tiež hlásia zamestnávatelia zo všetkých regiónov Slovenska. Náborové plány oproti súčasnému kvartálu zhoršil len jeden región zo štyroch. Najvýraznejší medziročný nárast hlási Bratislava, kde čistý index trhu práce dosahuje na 1. kvartál budúceho roka hodnotu +44 %. Najslabšie je na tom západné Slovensko s indexom ôsmich percent.



Prijímanie nových pracovníkov hlásia všetky veľkostné kategórie podnikov. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v malých firmách (od 10 do 49 zamestnancov) a vo veľkých firmách, kde index dosahuje hodnotu +23 %. Najslabšie náborové plány avizujú podniky s menej než desiatimi zamestnancami.



Spoločnosť vykonáva prieskum aj v iných krajinách sveta. Napríklad v regióne EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) sa náborové zámery na 1. kvartál budúceho roka medziročne zlepšili v 22 krajinách, zoslabli len vo Francúzsku. V rámci tohto regiónu hlásia najsilnejšie náborové aktivity zamestnávatelia v Írsku (index +47 %), Holandsku (+47 %) a v Portugalsku (+37 %). Naopak, najslabšie predpovede prichádzajú z Českej republiky (+14 %), Grécka (+16 %) a Maďarska (+19 %).