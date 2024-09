Prieskum: V znalostiach o kryptomenách sú Slováci výrazne rozdelení

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pri znalostiach aj záujme o investície do kryptomien sú Slováci výrazne rozdelení. Aktuálne ich vlastní 16 % Slovákov, pričom 28 % sa o obchodovanie s nimi zaujíma. Celkovo 51 % Slovákov kryptomeny dobre pozná alebo si myslí, že sa v nich orientuje. Naopak, 49 % ich vôbec nepozná alebo o nich nemá bližšie informácie. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu agentúry Ipsos pre BITmarkets Academy.



Vo vlastníctve kryptomien sú na tom Slováci porovnateľne ako obyvatelia susedných štátov. "Podiel slovenských občanov, ktorí vlastnia kryptomeny, je rovnaký ako v Maďarsku (16 %) a len mierne nižší ako v Česku (17 %)," priblížil hlavný analytik kryptomenovej burzy BITmarkets Ali Daylami.



Pre Slovákov, ktorí kryptomeny nevlastnia, ale zaujímajú sa o ne, je podľa prieskumu prvým krokom k obchodovaniu odborné štúdium alebo špecializovaný kurz (51,1 %). Štvrtina (24,7 %) Slovákov by dala na odporúčanie osoby zo svojho okolia a o niečo menej (22,6 %) respondentov by ako prvý krok urobilo priame vyhľadanie ponuky na nákup. Záujem o nákup kryptomien prejavilo 27,9 % slovenských respondentov, 27,2 % maďarských a 23,9 % českých respondentov.



Aj keď viac ako polovica Slovákov sa o kryptomeny zaujíma, v odbornejších pojmoch sa podľa prieskumu vyzná len menšia časť z nich. Napríklad o pojme kryptomenová burza nemá bližšie informácie alebo ho nepozná 63,7 % Slovákov, pri ETF fondoch spojených s kryptomenami ide dokonca o 72,5 % Slovákov. V týchto znalostiach sa pohybujú obyvatelia SR na priemere regiónu. Mierne lepšie znalosti vykazujú Maďari (54,2 % a 56,5 %), naopak, slabšie sú na tom Česi (68,8 % a 76,9 %).