Prieskum: Väčšina európskych investorov očakáva zhoršenie situácie
Hoci sú firmy pesimistické čo sa týka celkového ekonomického vývoja štátu, ich očakávania týkajúce sa vlastného podnikania sú o niečo stabilnejšie.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla - Tri štvrtiny európskych investorov predpokladajú, že hospodárska situácia na Slovensku sa bude v priebehu roka zhoršovať, čo je najvyššie číslo od roku 2020. Vyplýva to z prieskumu nemeckej, rakúskej, talianskej, švédskej a holandskej obchodnej komory medzi 112 firmami, ktorý sa uskutočnil v marci 2026. Ich zástupcovia ho prezentovali na utorkovej tlačovej konferencii.
„Očakávania vývoja ekonomiky dosiahli úroveň, ktorú sme zaznamenali naposledy pri vypuknutí pandémie COVID-19. Ukazuje to, ako silno je vnímanie podnikov ovplyvnené aktuálnou neistotou,“ komentoval výsledky prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Pavel Lakatos.
Hoci sú firmy pesimistické čo sa týka celkového ekonomického vývoja štátu, ich očakávania týkajúce sa vlastného podnikania sú o niečo stabilnejšie. Saldo obchodných očakávaní však zostáva s hodnotou -11 % v negatívnych číslach. V oblasti investícií plánuje 28 % firiem ich navýšenie a 32 % investorov avizuje škrty. V otázke zamestnanosti prevláda stagnácia, kým štvrtina firiem plánuje nábor nových ľudí, približne rovnaký podiel očakáva prepúšťanie. Polovica firiem počet zamestnancov neplánuje meniť.
Firmy hodnotili aj podmienky na Slovensku. Tradične najlepšie hodnoteným faktorom bolo členstvo v EÚ, zapojenie do vnútorného trhu a spoločná mena. Firmy si pochvaľovali aj kvalitu lokálnej dodávateľskej siete, najmä v oblasti priemyslu. Kritika smerovala na národné hospodárske podmienky. Najhoršie známky od investorov dostali právna istota, transparentnosť verejného obstarávania a predvídateľnosť politiky. Za nedostatočné investori považujú aj opatrenia v boji proti korupcii, ako veľká prekážka je vnímané vysoké daňové zaťaženie. Podmienky pre výskum a vývoj sa podľa firiem mierne zhoršili.
Medzi najväčšie riziká pre nasledujúcich 12 mesiacov zaradilo až 60 % respondentov hospodárske rámcové podmienky. Investori vyjadrili znepokojenie aj nad prudkým nárastom nákladov na energie. Pretrvávajúcim problémom zostáva situácia na trhu práce - firmy očakávajú priemerný nárast mzdových nákladov o 7,2 % a každá druhá spoločnosť vníma nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako zásadnú hrozbu pre svoje ďalšie fungovanie.
Ako cieľovú krajinu pre svoje investície by si Slovensko opäť vybralo 59 % európskych investorov, vlani to bolo 75 %. „Miera nespokojnosti sa zvyšuje, štyri z desiatich firiem uviedli, že by si už Slovensko nezvolili za cieľovú krajinu pre svoje investície. Z nášho pohľadu záleží na politickej reprezentácii, či sa dôvera investorov obnoví,“ komentovala prieskum obchodná radkyňa Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku Bettina Trojer.
Firmy, ktoré by už na Slovensku opäť neinvestovali, ako alternatívy uvádzali Česko, Poľsko, prípadne Rumunsko. „To znamená, že región strednej a východnej Európy je pre tieto podniky naďalej atraktívny. Len s lokálnymi podmienkami na Slovensku skrátka nie sú spokojní. To však neznamená, že by teraz hneď balili kufre,“ doplnil zástupca konateľa a hovorca AHK Slowakei Markus Halt.
