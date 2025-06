PRIESKUM: Väčšina firiem implementuje AI pri riadení platieb

Bratislava 14. júna (TASR) - Až 91 % slovenských podnikov v súčasnosti využíva alebo plánuje v blízkej budúcnosti implementovať umelú inteligenciu (AI) v oblasti riadenia platieb. Vyplýva to z najnovších výsledkov najväčšieho prieskumu platobného správania podnikov European Payment Report 2025 (EPR 2025) od spoločnosti Intrum.



„Umelá inteligencia v odvetví kredit manažmentu a správy pohľadávok už dnes nie je len technologickým trendom, ale strategickým nástrojom, ktorý zásadne mení spôsob, akým firmy riadia financie, optimalizujú procesy a komunikujú so zákazníkmi,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil.



Prieskum odhalil, že aktuálne až 59 % firiem na Slovensku aktívne využíva umelú inteligenciu v oblasti riadenia platieb, čo zodpovedá európskemu priemeru. Najvyššia miera adopcie AI je v Srbsku (64 %) a najnižšia v Grécku (52 %).



Tretina slovenských podnikov (32 %) plánuje do umelej inteligencie investovať, pričom 9 % nemá v pláne takéto investície. Výrazný rozdiel v miere využívania AI prieskum zaznamenal medzi podnikmi rozdielnej veľkosti. Len necelá polovica (48 %) malých a stredných firiem (SME) implementovala AI, zatiaľ čo medzi veľkými podnikmi je to až 80 %.



Zatiaľ, čo SME oceňujú ekonomické prínosy implementovaných AI technológií v podobe znížených nákladov a vyššej efektivity, u veľkých podnikov je hlavný prínos v znížení počtu meškajúcich platieb. Tieto firmy oceňujú aj kvalitatívne zlepšenia v oblasti zákazníckej interakcie a analytických výstupov, priblížila spoločnosť.



Firmy v maloobchode, doprave či poisťovníctve patria medzi lídrov vo využívaní AI pri správe platieb. V prieskume uviedlo 24 % podnikov, že hlavným prínosom využívania AI pri správe pohľadávok je zníženie počtu oneskorených platieb. Zvýšenú efektivitu potvrdilo 20 % respondentov.



„AI predstavuje zásadný krok v modernizácii slovenského podnikania. Podniky, ktoré sa adaptujú rýchlejšie, môžu získať náskok. Tie, ktoré váhajú, riskujú zaostávanie. Výsledky nášho prieskumu naznačujú, že slovenské podniky čoraz viac akceptujú AI ako strategický nástroj pre zlepšenie riadenia platieb. Výrazný medziročný nárast v mnohých kategóriách naznačuje, že firmy nielen prekonávajú počiatočnú nedôveru, ale začínajú vnímať AI ako konkurenčnú nevyhnutnosť,“ uzavrel Musil.