Prieskum: Väčšina ľudí je presvedčená, že 2 % z dane zlepšujú život

Bratislava 13. marca (TASR) - Až sedem z desiatich ľudí na Slovensku je presvedčených, že peniaze z 2 % pomáhajú zlepšovať život. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre iniciatívu 2 % - Pomáhame spolu. Prieskum tiež ukázal, že poukazovanie 2 % je pre občanov SR najbežnejšou formou podpory občianskych organizácií. Možnosť rozhodnúť o časti zaplatenej dane využíva takmer milión fyzických osôb a takmer 63.000 právnických osôb.



Obľúbenosť 2 % ako mechanizmu podpory verejnoprospešných projektov ukazuje aj rastúci trend v počte asignujúcich, a tiež výška asignovaných prostriedkov. Kým v roku 2021 to bolo 87,2 milióna eur, vlani už dosiahla celková suma asignácie 105 miliónov eur. Mierne vzrástol aj počet registrovaných prijímateľov na 18.028. Až 82 % organizácií získalo menej ako 5000 eur, čo potvrdzuje, že asignácia významne pomáha aj malým organizáciám.



Významnú úlohu v redistribúcii peňazí do regiónov zohrávajú firemné nadácie, ktoré nadačné prostriedky rozdeľujú formou grantov iným dobročinným organizáciám výlučne na verejnoprospešný účel. "Aj vďaka 2 % majú fyzické aj právnické osoby možnosť systematicky podporovať dobročinné organizácie, ktoré do veľkej miery pomáhajú tam, kde štátne zdroje nie sú dostatočné. Ide hlavne o sociálnu oblasť a ochranu zdravia. Bez asignačného mechanizmu by mnohým organizáciám, ktoré priamo v regiónoch pomáhajú núdznym, podporujú vzdelávanie a podávajú pomocnú ruku v boji s ťažkým osudom, hrozil zánik alebo výrazné obmedzenie aktivít," povedala Lenka Michálik Holešová, členka predsedníctva Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN).



Doplnila, že podľa posledného dostupného údaju využili členovia ASFIN na verejnoprospešné účely až 96 % príjmov z asignácie, pričom na komunikáciu išlo z týchto zdrojov len 0,04 % a na administratívu necelé 4 %.



Do konca marca môžu firmy navýšiť svoju podporu z 1 % na 2 %, ak poskytnú niektorej občianskej organizácii zapísanej medzi prijímateľmi finančný dar vo výške minimálne 0,5 % zaplatenej dane. Robí tak 11 % spoločností, pričom ich podiel sa postupne, hoci pomaly zvyšuje. V roku 2017 to bolo 9 %. Častejšie tak robia spoločnosti, ktoré majú svoje firemné nadácie alebo nadačné fondy. V prípade členov ASFIN tvoria príjmy z asignácie približne dve tretiny zdrojov, zvyšok predstavujú práve dary, najmä od materských spoločností.



"Mechanizmus 2 % motivuje firmy znásobiť svoju podporu. Členovia ASFIN v roku 2023 prerozdelili z asignácie 8,4 milióna eur, ďalších 6,5 milióna eur vyčlenili z darov od materských spoločností a iných zdrojov. Okrem finančnej podpory poskytujú firmy a ich firemné nadácie aj materiálnu pomoc, dobrovoľníkov a odborné poradenstvo," dodala Michálik Holešová.