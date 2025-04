Prieskum: Väčšina ľudí minie na veľkonočné prípravy do 100 eur

Bratislava 16. apríla (TASR) - Tri štvrtiny ľudí minú na prípravy spojené s Veľkou nocou do 100 eur. Neplatenú prácu ako varenie, upratovanie a iné povinnosti v domácnosti zastrešuje počas Veľkej noci 80 % žien. Viac ako polovica z nich sviatky zabezpečuje aj po finančnej stránke. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365.bank, ktorý realizovala agentúra Ipsos v období od 7. do 10. apríla na vzorke 1023 respondentov.



„Z pohľadu zabezpečovania chodu domácnosti počas sviatkov pretrváva stereotypné vnímanie úloh, pričom domáce práce zabezpečuje drvivá väčšina žien a menej ako polovica mužov. Naopak, stereotypy sa stierajú najmä vo finančnej oblasti, ktorú zabezpečuje viac ako polovica žien,“ spresnila vedúca PR banky Linda Gáliková.



Sviatky môžu byť podľa nej obdobím, ktoré ešte viac prehlbuje rozdiely medzi ženami a mužmi. Zdôraznila, že na nerovnocenné zárobky mužov a žien zároveň upozorňuje aj takzvané ženské euro, čo znamená, že na každé euro zarobené mužom pripadne 80 centov, ktoré dostane žena. V oblasti výdavkov sa financie čoraz častejšie rozdeľujú medzi obe pohlavia, pričom dominantnejšími sa v tomto prípade stávajú ženy. Z prieskumu vyplynulo, že Veľká noc predstavuje záťaž pre rodinné rozpočty. Viac ako polovica Slovákov vníma výdavky na tieto sviatky ako zbytočné míňanie peňazí. Väčšina ľudí toto obdobie financuje z mesačných výplat, avšak každý piaty Slovák musí siahnuť na svoju finančnú rezervu.



V rámci financií je Veľká noc aj o peňažnej výslužke pre šibačov. Viac ako polovica žien im dáva sumy do desať eur. Naopak, tretina nedáva peniaze vôbec. Deti si najčastejšie peňažnú výslužku odložia, no 15 % ju minie. Ženy a dievčatá väčšinou výslužku nedostávajú. Ak však za svoju námahu nedostanú ani symbolickú výslužku, tak 74 % z nich má pocit, že sú počas sviatkov ochudobnené.