PATRÍTE K NIM? Väčšina ľudí na Slovensku aj v ČR má problém vyžiť

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na Slovensku má problémy vyžiť 70 % ľudí a v Českej republike (ČR) 52 %. Pokles reálnych miezd, aký je posledné dva štvrťroky, nebol od rozdelenia ČR a SR. Informovali o tom spoločnosti Profesia a LMC na základe ich prieskumu. Údaje zbierali na prelome októbra a novembra od 800 zamestnancov zo Slovenska a 1000 zamestnancov z ČR. Z ČR sú dostupné aj vlaňajšie údaje.



"V ČR a na Slovensku to bude podobné, vidíme obrovský vývoj v mzdách, nominálne samozrejme ďalej rastú, no reálne mzdy v ČR už druhý kvartál po sebe klesajú o 10 % medziročne, čo je najhlbší prepad v histórii samostatnej ČR. Na Slovensku vzhľadom k ešte vyššej inflácii a k podobnému tempu rastu miezd bude ten reálny pokles miezd k disponibilnému príjmu domácností veľmi podobný. To je niečo, čo sa nikdy v histórii či už samostatnej SR, alebo ČR nedialo," upozornil vedúci analýz a komunikácie spoločnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.



Zo Slovákov priznalo 31 % veľmi vážne alebo vážne problémy s príjmami. V ČR sa tak vyjadrilo 19 % opýtaných. Tretina (33 %) ľudí v ČR má mierne problémy vyžiť a v SR je to 39 %, vyčíslil Dombrovský.



Doplnil, že ľudia sú tlačení privyrábať si, na Slovensku si 20 % ľudí privyrába popri hlavnom príjme a v Česku je to 25 %. V SR 28 % ľudí inde nepracuje, ale plánuje a v ČR je to 21 %.



V SR za posledný rok zmenilo prácu 17 % zamestnancov. V ČR fluktuácia za rovnaké obdobie klesala (-14 %).



Primárnym dôvodom fluktuácie sú väčšinou peniaze, a potom vzťahy, respektíve prístup vedenia. Veľmi silným motívom je náplň práce a možnosť sa niekam posunúť, robiť niečo zaujímavejšie za lepších podmienok, uviedol Dombrovský. V SR (59 %) aj ČR (63 %) prevažujú zmeny práce zo strany zamestnancov, často je to vynútené okolnosťami, príjmom či potrebou flexibility.



V recesii, respektíve v krízach sú však ľudia v zmene nedobrovoľne. V súčasnosti sa už častejšie nepredlžujú zmluvy. Je to prvý krok, než sa stopnú nábory a začne sa prepúšťať, upozornil Dombrovský.



Množstvo ľudí, ktoré vylúčilo, že by mohli prísť o prácu, je v SR 44 % a v ČR 54 %. Na Slovensku je tiež zastúpenie nižšej lojality k zamestnávateľovi, uzavrela hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová.