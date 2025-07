Prieskum: Väčšina ľudí sa neobáva,že im umelá inteligencia vezme prácu

Bratislava 28. júla (TASR) - Napriek obavám z vplyvu umelej inteligencie (AI) na zamestnanosť sa väčšina ľudí na svete (58 %) neobáva, že v najbližších piatich rokoch príde o prácu. Naopak, mnohí veria, že AI ich prácu vylepší a stane sa cenným pomocníkom. Vyplýva to z globálneho prieskumu Ipsos AI Monitor 2025, ktorý oslovil viac ako 23.000 dospelých v 30 krajinách.



Prieskum odhalil zaujímavý paradox vo vnímaní umelej inteligencie - ľudia sú pesimistickejší, keď hodnotia vplyv AI na trh práce ako celok, no oveľa optimistickejší, keď sa pozrú na svoju vlastnú pozíciu. Globálne si 35 % ľudí myslí, že trh práce sa vplyvom AI zhorší, a len 31 % očakáva zlepšenie.



Pri pohľade na vlastnú prácu sú však očakávania opačné - až 38 % verí v zlepšenie a len 16 % v zhoršenie. Tento osobný optimizmus potvrdzuje aj fakt, že až 58 % ľudí na svete si nemyslí, že ich AI v najbližších piatich rokoch nahradí. Namiesto strachu z nahradenia prevláda presvedčenie, že AI bude v pracovnom prostredí fungovať skôr ako pomocník a nástroj na zlepšenie.



„Značky stoja pred zásadnou výzvou, a to, ako využiť obrovský kreatívny potenciál AI bez toho, aby stratili dôveru spotrebiteľov. Naše dáta ukazujú, že technológia sama osebe nestačí. Viac ako polovica respondentov (53 %) uviedla, že im neprekáža, ak sa AI používa na cielenie reklám. Avšak, keď príde na samotný kreatívny obsah, až 62 % ľudí chce, aby bol reklamný obsah na sociálnych sieťach vytvorený človekom, nie umelou inteligenciou. Kľúčom k úspechu bude maximálna transparentnosť v tom, ako a prečo je umelá inteligencia používaná. Úspešné značky budúcnosti sú tie, ktoré dokážu najlepšie vyvážiť inováciu s autentickou ľudskou dôverou,“ uviedla Barbora Ostrožovičová z agentúry Ipsos.



V oblasti osobného zdravia prevláda podľa prieskumu medzi ľuďmi prekvapivý optimizmus. Takmer štyria z desiatich respondentov (38 %) na celom svete veria, že umelá inteligencia zlepší ich osobný zdravotný stav. Naopak, len 13 % sa obáva, že AI bude mať na ich zdravie negatívny vplyv. To znamená, že takmer trikrát viac ľudí očakáva pozitívny prínos než zhoršenie. Toto zistenie naznačuje, že verejnosť vníma konkrétny potenciál AI v oblastiach, ako sú diagnostika, personalizovaná liečba či wellness, čo prekonáva všeobecné obavy spojené s novými technológiami.