Prieskum: Väčšina populácie sa obáva vzniku lesných požiarov aj v SR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Lesné požiare, ktoré v posledných týždňoch zachvátili niekoľko dovolenkových destinácií, znepokojujú 69 % obyvateľov Slovenska. Približne 65 % sa však obáva aj toho, že by podobné požiare mohli zasiahnuť aj tuzemsko. Vyplýva to z online prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research, ktorý sa uskutočnil od 1. do 7. augusta tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



Viac sa lesných požiarov na Slovensku obávajú obyvatelia, podľa ktorých za extrémne vyčíňanie prírody môže klimatická kríza. "Títo ľudia vnímajú hrozbu a dôsledky klimatickej krízy a sú si vedomí toho, že extrémne sucho a s ním spojené lesné požiare sa môžu stať bežnou realitou počas letného obdobia. V spoločnosti ich je väčšina. Stále sa však v populácii vyskytuje približne pätina obyvateľov, ktorí si nemyslia, že výkyvy v počasí a extrémne javy v prírode sú dôsledkom klimatickej krízy spôsobenej ľudskou činnosťou," priblížila Denisa Lakatošová z NMS.



Z rôznych príkladov vyčíňania prírody na našom území obyvateľom podľa prieskumu najviac naháňajú strach extrémne búrky. Veľké obavy z nich pociťuje 43 % populácie, mierne obavy 44 %. Štyria z desiatich obyvateľov Slovenska však priznávajú veľké obavy aj z extrémneho sucha. Na popredných priečkach príkladov vyčíňania počasia a prírody, z ktorých má populácia obavy, sa ocitlo aj krupobitie, prívalové dažde a záplavy. Najmenšie obavy pociťujú v súvislosti s hurikánmi, snehovými kalamitami či tornádami na našom území.



Prieskum ukázal, že pri výbere budúcej dovolenky bude brať do úvahy extrémne javy a vyčíňanie počasia 56 % opýtaných. Z nich 27 % bude preferovať destinácie, ktoré neboli zasiahnuté požiarmi. Nad tým, že letnú dovolenku pri mori nahradí pobytom na Slovensku alebo v susedných štátoch, uvažuje 24 % respondentov.



"Je to dôležité zistenie predovšetkým pre cestovné kancelárie či iných sprostredkovateľov dovolenky. Tí budú musieť v budúcnosti klásť väčší dôraz na komunikáciu bezpečnosti, výhodných storno-podmienok či alternatív cestovného poistenia," doplnila Lakatošová.