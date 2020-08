PRIESKUM: Väčšina rodičov minie na školské potreby od 100 do 150 eur

Bratislava 30. augusta (TASR) - Tri štvrtiny rodičov nechajú v obchode za školské potreby od 100 do 150 eur. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala TASR špecialista externej komunikácie Poštovej banky Eva Peterová. Ak sa k tejto sume pripočítajú ešte náklady na družinu, krúžky, výlety a cestovné, priemerné ročné výdavky na prváka môžu dosahovať aj sumu 450 eur.



Z údajov banky vyplýva, že rodičia nakupujú školské pomôcky v papiernictvách zväčša až v septembri a na prvákov nezabúdajú ani počas Vianoc. Vyše 15 eur zvykne v auguste "nechať" v papiernictve v priemere jeden kupujúci, ktorý za tovar zaplatí kartou. V januári či februári je to iba pár centov nad desiatimi eurami, vyplýva z údajov banky. Počas vlaňajšieho augusta klienti Poštovej banky zaplatili kartou v papiernictvách vyše 81.500 eur. V tohtoročnom februári to bolo niečo cez 46.300 eur.



"Ďalšie mesiace už boli zasiahnuté koronakrízou a zatvorenými obchodmi. Preto objem transakcií prudko klesol, no očakávame, že tohtoročný august bude podobne silný než ten vlaňajší. A september by mal byť ešte silnejší," vysvetlila hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Ako dodala, v septembri ľudia navštevujú papiernictva častejšie, ale priemerná výška jedného nákupu je nižšia. "Najdrahšou položkou na zozname školských potrieb je totiž taška, ktorú rodičia deťom kupujú v predstihu. Na začiatku školského roka dokupujú veľa ďalších, ale lacnejších vecí, ako sú napríklad perá, ceruzky, zošity," vysvetlila Žáčková. Silným mesiacom z pohľadu nákupov školských pomôcok je aj december.



Prieskum bol realizovaný na vzorke 540 respondentov.