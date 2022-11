PRIESKUM: Väčšina Slovákov minie za vianočné darčeky menej než vlani

Bratislava 23. novembra (TASR) - Minúť za vianočné darčeky menej než vlani sa chystá 58 % Slovákov. Za darčeky utratí 48 % ľudí spolu do 200 eur a ďalšia približne štvrtina od 200 do 400 eur. "Je tu však aj 10 % opýtaných, ktorí utratia za darčeky do 800 eur, no na druhej strane aj 11 % takých, ktorí ich tento rok nakupovať vôbec nebudú," približuje analytik trhu zo spoločnosti Jaroslav Ondrušek. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Home Credit Slovakia realizovala prieskumná agentúra STEM/Mark.



Štyria z desiatich podľa výsledkov prieskumu nakúpia väčšiu časť vecí pod stromček v e-shopoch a menšiu v kamenných predajniach, zatiaľ čo tretina kupujúcich zvolí opačný spôsob. Takmer pätina opýtaných nakupuje v predstihu s očakávaním, že tesne pred sviatkami bude všetko drahšie a ďalších 16 % sa spolieha na výpredaje, a preto časť z nich kúpi darčeky po sviatkoch.



Dve tretiny Slovákov sa podľa dopytovania budú pri predvianočných nákupoch spoliehať na bežnú výplatu a traja z desiatich siahnu na úspory. "Jedným zo základných pravidiel je zbytočne sa nezadlžovať pre vianočné darčeky," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Slovakia Miroslav Zborovský. "Na druhej strane, mnohí berú Vianoce ako príležitosť na kúpu hodnotnejšieho darčeka, napríklad elektroniky, športového vybavenia alebo nábytku, ktorý by si aj tak kúpili," dodal.



Najčastejším darčekom pod stromčekom bude tento rok podľa prieskumu kozmetika (45 %). Knihy hodlá kupovať 38 % opýtaných, hračky 36 % a oblečenie či obuv 35 %. Z ďalších najčastejších darčekov to bude vybavenie domácností (18 %), poukazy (17 %), výživové doplnky alebo elektronika (oboje po 13 %).



Z roka na rok pribúda online kupujúcich. Najviac, 37 % respondentov, kúpi väčšiu časť darčekov v e-shopoch a menšiu v kamenných predajniach, tretina kupujúcich zase o niečo viac v kamenných obchodoch a zvyšok na internete. Takých, čo úplne všetko kúpia online, sú 3 %, uzavrela spoločnosť.



Prieskum prebiehal od 13. do 17. októbra na 506 respondentoch SR vo veku 18 až 64 rokov.