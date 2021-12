Prieskum: Väčšina Slovákov považuje kyberbezpečnosť za dôležitú

Bratislava 14. decembra (TASR) - Väčšina Slovákov považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú. Ukázal to novembrový prieskum spoločnosti Nielsen Admosphere, na ktorom sa zúčastnilo 500 Slovákov starších ako 15 rokov. Výsledky prieskumu tlmočil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), od ktorého majú podľa prieskumu Slováci určité očakávania v rámci kyberbezpečnosti.



Síce viac než polovica respondentov považuje kyberbezpečnosť za dôležitú, stále existuje rozsiahla skupina, ktorá ju ignoruje. Zhruba 17 % respondentov túto oblasť ignoruje. "Pozitívom je, že táto skupina sa každým rokom zmenšuje," skonštatoval NBÚ.



Povedomie o kyberbezpečnosti je najvyššie u vekovej kategórii od 15 do 34 rokov, kde si zodpovednosť uvedomujú skoro dve tretiny respondentov. V prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí je to 75 %. Najvyššiu ľahostajnosť deklaruje veková skupina nad 55 rokov.



"Napriek zdanlivému nezáujmu až 96 % ľudí tvrdí, že by ich poškodila krádež peňazí z účtu, zneužitie prihlasovacích údajov, únik či zverejnenie citlivých fotografií a osobných údajov, nabúranie profilu a kompromitácia na sociálnej sieti či únik citlivej komunikácie," skonštatoval NBÚ na základe dát z prieskumu.



Za najhorší scenár považujú ľudia odcudzenie peňazí z účtu, strach o svoje úspory má osem z desiatich respondentov, a to bez ohľadu na vek.



Väčšiu neistotu v kybernetickom priestore vnímajú podľa prieskumu ženy. Častejšie uvádzajú aj to, že o kybernetickej bezpečnosti veľa nevedia (17 %) alebo ich nezaujíma (31 %). Háklivejšie sú na zverejnenie citlivých fotografií a únik osobných údajov, ako napríklad majetkových pomerov či zdravotného stavu.



"Napriek dlhoročným kampaniam zameraným na používanie verejných WiFi sietí si len približne tretina ľudí uvedomuje, že jej na nich môže hroziť nebezpečenstvo," dodal NBÚ.



Prieskum však ukázal, že na Slovensku rastie povedomie o bezpečnosti na internete, no ani medzi ľuďmi neexistuje jasná zhoda v tom, kto by sa mal venovať osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti.



Až 87 % ľudí súhlasilo, že by vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti nemalo byť osobnou zodpovednosťou. Každý by však očakával, že sa mu bude venovať iná inštitúcia.



Pätina respondentov prisúdila túto úlohu školám, okolo 16 % očakáva osvetu a poznatky od polície či NBÚ. Starší oslovení (nad 45 rokov) deklarujú, že sa má v prvom rade vzdelávať každý sám.